Компания Berkshire Hathaway во вторник объявила о повышении годовой зарплаты нового генерального директора Грега Абеля до $25 млн, что существенно превышает годовую зарплату в $100 тыс., которую более 40 лет получал его предшественник Уоррен Баффетт.

Micheile Henderson, Unsplash

63-летний Абель стал генеральным директором 1 января после восьми лет работы вице-председателем, отвечавшим за нестраховые направления бизнеса компании. Его вознаграждение постепенно росло: $16 млн плюс бонус $3 млн в 2022 году, $20 млн в 2023-м и $21 млн в 2024-м.

Вице-председатель Аджит Джейн, курирующий страховой бизнес Berkshire, получал сопоставимые суммы в 2022–2024 годах. Размеры выплат Абеля и Джейна за 2025 год пока не раскрываются.

95-летний Баффетт более шести десятилетий возглавлял компанию из Омахи, штат Небраска, превратив ее в конгломерат с оборотом более $1 трлн и почти 200 предприятиями, включая страховую компанию Geico, железнодорожного гиганта BNSF, энергетические, производственные и розничные активы.

Баффетт остается председателем совета директоров и одним из самых богатых людей мира. Его подход к вознаграждению руководителей, по собственным отчетам Berkshire, «отличается» от большинства публичных компаний.

Кроме зарплаты, Абелю принадлежат акции Berkshire на сумму около $171 млн. В 2022 году он продал свою 1% долю в энергетическом подразделении компании за $870 млн.