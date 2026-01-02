Уоррен Баффетт завершил свою карьеру генерального директора Berkshire Hathaway, оставив пост после почти шести десятилетий управления компанией, сообщает CNBC.

Unsplash

Баффетт провел последний день на посту гендиректора, который он занял еще в то время, когда Berkshire Hathaway была небольшой текстильной фабрикой. О своей ранней роли он с юмором сказал, что совершил «самую глупую» инвестицию в жизни — имея в виду назначение себя на руководящую должность в рискованной компании.

Его стратегия использования страховых премий — «плавающего капитала» — для выгодных вложений в акции и покупки компаний превратила испытывающую трудности текстильную фабрику в конгломерат с капитализацией в $1 трлн, сделав Баффетта одним из самых богатых людей мира с состоянием свыше $150 млрд.

Баффетт уже раздал акции на сумму $208 млрд и поручил своим детям в будущем пожертвовать практически все оставшиеся активы. Несмотря на уход с поста, в 95 лет он сохранит должность председателя совета директоров и продолжит посещать штаб-квартиру компании в Омахе.

Все решения теперь перейдут к новому генеральному директору Грегу Эйбелю, который с 2018 года занимает пост вице-председателя по нестраховым операциям и впервые пришел в Berkshire в 2000 году после сделки по приобретению контрольного пакета MidAmerican Energy, где он был президентом.

По мнению Баффета, чтобы стать великим гендиректором, не нужно высшее образование. Бывший генеральный директор Berkshire Hathaway не придает значения месту учебы кандидата, даже если речь идет о руководстве крупнейшей американской компании. Для него важнее талант и практический опыт, чем диплом.