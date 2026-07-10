В Марокко набирает обороты необычная маркетинговая кампания: десятки брендов пообещали клиентам подарки, скидки и бесплатные товары, если национальная сборная «Львы Атласа» одержит победу над Францией.

Curated Lifestyle, Unsplash

Перед матчем соцсети заполнили рекламные публикации с обещаниями для болельщиков. Туристические агентства, магазины одежды и видеоигр, рестораны, клиники и ювелирные салоны начали наперебой предлагать клиентам подарки и скидки в случае победы сборной Марокко.

Некоторые бренды не поскупились на особенно щедрые предложения. Одна из косметологических клиник пообещала бесплатно провести лазерные процедуры в случае победы «Атласских львов», а итальянский ресторан заявил, что раздаст тысячу пицц после успеха национальной команды.

Такие акции относятся к маркетингу в реальном времени. Компании привязывают рекламные кампании к громким инфоповодам, чтобы привлечь внимание аудитории, повысить узнаваемость бренда и добиться вирусного распространения публикаций.

По крайней мере, на уровне охватов стратегия уже дала результат. Публикации быстро разошлись по соцсетям, пользователи активно делились ими, отмечали друзей в комментариях и обсуждали, какие компании действительно готовы выполнить настолько щедрые обещания.

Теперь внимание аудитории приковано уже не столько к рекламным постам, сколько к самим брендам. В случае победы сборной Марокко компаниям придется выполнить публичные обещания. Отказ может обернуться потерей доверия клиентов, а в зависимости от формулировок и местного законодательства — еще и претензиями со стороны потребителей или регуляторов.

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