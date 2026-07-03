Одним из главных сувенирных хитов чемпионата мира по футболу 2026 года неожиданно стали бесплатные фан-браслеты с коллекционными подвесками. По данным Bank of America, за первые недели турнира болельщикам раздали более 700 тыс. таких аксессуаров. На фан-фестивалях желающие записываются на сборку собственных браслетов, а перед стадионами выстраиваются в очереди за готовыми версиями.

Unsplash

Для каждого из 11 американских городов, принимающих матчи чемпионата, подготовили собственные подвески с местными символами. В нью-йоркской коллекции, например, появились миниатюрные Статуя Свободы и кусочек пиццы. Для стадий плей-офф Bank of America уже анонсировал дополнительные серии, посвященные одной восьмой финала, четвертьфиналам, полуфиналам и решающему матчу.

Проект запустил официальный банковский спонсор турнира Bank of America. Компания отказалась от заметного брендирования сувенира. Названия банка на браслетах нет, а его логотип встроен в декоративную бусину, которую многие болельщики принимают за американский флаг. В Bank of America признали, что органический интерес к коллекции оказался выше ожиданий.

Всего Bank of America намерен бесплатно распространить более 2 млн браслетов и свыше 10 млн коллекционных бусин. При этом бесплатные сувениры уже появились на площадках перепродажи, где продавцы просят за отдельные экземпляры от $50 до $500.

Кампания показала, как спортивные спонсоры могут привлекать внимание без крупного логотипа на каждом сувенире. Директор Варшавского центра спортивного бизнеса Орегонского университета Лорен Андерсон объяснила успех браслетов тем, что болельщики воспринимают их как личную память о турнире, а не как очередную рекламную раздачу. Создатели проекта также вдохновлялись браслетами дружбы, ставшими популярными во время концертного тура Taylor Swift.

Однако коммерческая сторона чемпионата принесла компаниям не только удачные маркетинговые кейсы. Два болельщика подали против StubHub предполагаемый коллективный иск от имени тысяч покупателей, которые, по их словам, не получили приобретенные на платформе билеты или столкнулись с отменой заказов перед матчами. Истцы требуют не менее $5 млн компенсации. StubHub отказался комментировать разбирательство, но напомнил, что программа FanProtect предусматривает замену билетов или полный возврат средств при возникновении проблем.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.