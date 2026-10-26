Американская компания Wonder рассматривает возможность выхода на биржу и продолжает развивать свою платформу, объединяющую ресторанные бренды и доставку еды. В долгосрочной перспективе компания ставит перед собой цель полностью автоматизировать приготовление и доставку заказов к 2040 году.

Mariia Berezovsky, Unsplash

Как сообщает PYMNTS, потенциальное IPO может стать следующим этапом развития Wonder.

Компания основана в 2018 году предпринимателем Марком Лором. Wonder развивает формат, в котором клиенты могут заказывать блюда разных ресторанных брендов через единую платформу.

В 2024 году Wonder приобрела сервис доставки Grubhub. Компания также продолжает расширять свою сеть, в том числе в Техасе, и ориентируется на открытие точек в городских, пригородных и сельских районах США.

Одно из направлений развития Wonder — использование искусственного интеллекта для создания ресторанных концепций. Пользователи смогут описать свою идею, а ИИ поможет разработать название, фирменный стиль, меню, фотографии блюд, цены, информацию о пищевой ценности и рецепты. Затем такие концепции смогут появляться в меню заведений Wonder.

Компания также планирует расширять применение искусственного интеллекта и робототехники, чтобы автоматизировать приготовление еды и ее доставку клиентам. Полная автономность к 2040 году — долгосрочная цель Wonder, а не уже достигнутый результат.

Выход на биржу может стать новым этапом развития компании, однако конкретные сроки IPO пока не подтверждены и будут зависеть от рыночных условий.

Wonder стремится объединить ресторанный бизнес, доставку и искусственный интеллект в рамках единой платформы. Если компании удастся реализовать свои планы, она сможет существенно изменить подход к созданию ресторанных брендов и организации доставки еды.

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