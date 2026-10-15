С октября 2024-го по октябрь 2026 года число станций зарядки телефонов в 16 российских городах-миллионниках увеличилось с 25 тыс. до 48 тыс. точек, подсчитали в 2ГИС. Быстрее всего сеть росла — нет, не в Москве, а в Челябинске, Красноярске и Екатеринбурге.

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За два года число станций зарядки телефонов в городах-миллионниках увеличилось на 92% — с 25 тыс. до 48 тыс., следует из данных 2ГИС, предоставленных «Инку». Исследование охватывает 16 городов, сравнение сделано за последние два года.

Быстрее всего сеть расширялась в Челябинске: количество точек выросло в 5,5 раза, до 1 222. В Красноярске их стало в 3,5 раза больше — 780, а в Екатеринбурге — в 2,9 раза, до 2 162. В Краснодаре число станций увеличилось в 2,5 раза, до 2 054, в Перми — в 2,8 раза, до 1 314.

Больше всего точек закономерно сосредоточено в двух столицах. На Москву приходится 20 797 станций — около 43% от общего числа в миллионниках, на Санкт-Петербург — 10 430, или еще 22%. За два года сеть в Москве выросла на 72%, в Петербурге — на 87%.

Если учитывать численность населения, лидирует Санкт-Петербург: на 10 тыс. жителей здесь приходится 18,5 станции. Следом идут Краснодар с 17,8 и Москва с 15,7. Меньше всего точек относительно численности населения в Красноярске — 6,4 на 10 тыс. жителей.

Сервисы аренды расширяют сети

Рост зарядной инфраструктуры сопровождается развитием сервисов аренды пауэрбанков. Крупнейший игрок этого сегмента — «Бери заряд», вошедший в экосистему «Яндекса» в конце 2024 года. По итогам 2025-го оборот сервиса от аренды устройств вырос более чем на 50%, до 4,9 млрд руб. В первом квартале 2026 года показатель увеличился еще на 40% год к году, до 1,1 млрд руб. Однако нужно понимать, что это GTV — оборот от аренды, а не оценка всего российского рынка.

По данным компании, которые в августе приводил Forbes, сеть насчитывала более 60 тыс. станций в 200 городах и 800 населенных пунктах России. Во втором квартале 2026 года спрос на аренду зарядок внутри сервиса вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что также подтверждает наблюдение 2ГИС.

Другой крупный участник рынка — «Городские зарядки», развивающие аренду пауэрбанков под брендом «МТС Юрент». В презентации франшизы компания указывает 10 тыс. станций и план увеличить их число до 35 тыс. в 2026 году. Подтверждения выполнения этого плана в открытых источниках пока нет.

В то же время зарядгые станции активно выходят и за пределы привычных площадок вроде кафе и торговых центров. В октябре 2026 года «Бери заряд» установил оборудование на четырех остановках общественного транспорта в Санкт-Петербурге, сообщал «Деловой Петербург» со ссылкой на городской комитет по транспорту.

В столице такие станции можно найти на территории Московского зоопарка или у нескольких павильонах на ВДНХ.

Что это значит для бизнеса

Расширение зарядной инфраструктуры создает возможности для операторов аренды, их франчайзинговых партнеров и владельцев площадок, где можно разместить оборудование. Для последних это дополнительный сервис для посетителей, а для операторов — способ наращивать сеть и выходить в новые локации.

Однако рост количества станций сам по себе не гарантирует их прибыльности. Для оценки экономики такого бизнеса важны загрузка оборудования, частота аренды, расходы на обслуживание и условия размещения.

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