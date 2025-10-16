Медицинская компания HistoSonics привлекла $250 млн инвестиций при оценке в $3 млрд, сообщает Bloomberg. Среди новых инвесторов — биотехнологический фонд Thiel Bio миллиардера Питера Тиля и фонд основателя Amazon Джеффа Безоса Bezos Expeditions. Стартап разрабатывает технологию лечения опухолей с помощью ультразвуковых волн.

HistoSonics

Привлеченные средства направят на расширение применения ультразвуковой терапии. Сейчас устройства компании используются для лечения опухолей печени, но HistoSonics планирует адаптировать технологию для борьбы с новообразованиями в молочной железе, предстательной железе, поджелудочной железе и других органах. Компания также ускорит разработки для лечения рака головного мозга.

HistoSonics была основана в 2009 году на основе исследований ученых Мичиганского университета. Технология предполагает использование звуковых волн как менее инвазивной альтернативы химиотерапии и другим традиционным методам. Генеральный директор компании Майк Блю назвал разработку «масштабным сдвигом парадигмы» в подходе к лечению опухолей.

Ранее в этом году Блю отказался от планов по выходу на биржу из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры. Вместо этого он заключил сделку по продаже мажоритарного пакета акций консорциуму инвесторов во главе с K5 Global, Wellington Management и Bezos Expeditions. В августе оценка компании составила $2,25 млрд. Эта же группа инвесторов возглавила последний раунд финансирования с участием Thiel Bio.

Процедуры компании используют устройство размером с портативную посудомоечную машину под названием Edison. Во время сеанса лечения техник дистанционно управляет роботизированной рукой, расположенной над опухолью. Рука излучает импульсные звуковые волны, создающие серию «пузырьковых облаков» из газов, естественным образом присутствующих в тканях человека. Эти пузырьковые облака формируются и схлопываются за микросекунды, создавая механические силы, достаточно мощные для разрушения ткани на клеточном и субклеточном уровнях.

После получения разрешения Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США в конце 2023 года HistoSonics продала системы почти 150 клиникам и больницам. Стоимость каждой системы составляет около $1,5 млн. В этом году выручка компании превысит $100 млн.

HistoSonics стремится расширить географию присутствия и работает над получением регулятора одобрения в Европе, которое ожидается в середине 2026 года.

Партнер Thiel Bio и директор по медико-биологическим исследованиям в Thiel Capital Ханнес Хольсте отметил, что при выборе методов лечения часто приходится идти на компромисс между выживанием и страданиями пациентов. HistoSonics демонстрирует, что фундаментальные технологические инновации могут освободить от подобного выбора.