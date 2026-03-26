Соучредитель xAI Мануэль Кройсс покинул компанию, став десятым основателем, ушедшим из проекта с момента его запуска в 2023 году, сообщает Business Insider.

Кройсс, известный в индустрии под псевдонимом Макро, входил в число 11 элитных инженеров, которые вместе с Илоном Маском стояли у истоков xAI. Его уход довел число потерь в руководящем составе до критической отметки. Только с января этого года стартап лишился таких ключевых фигур, как Годун Чжан, Цзиханг Дай, Тоби Полен, Джимми Ба, Тони Ву и Грег Ян.

В компании Кройсс руководил этапом предварительной подготовки данных, который помогает обучать модели ИИ на больших наборах информации, и подчинялся непосредственно Маску. Он также работал над улучшением моделей программирования XAI вместе с Чжаном, который ушел в начале марта.

На сегодняшний день из оригинальной команды основателей в строю остался лишь Росс Нордин, перешедший в xAI из Tesla.

Источники также сообщают о радикальной перестройке структуры компании за последние недели. Илон Маск фактически перешел на «ручное управление», взяв под прямой контроль десятки подчиненных. Для стабилизации процессов миллиардер активно привлекает ресурсы и кадры из других своих активов — Tesla и SpaceX. Сообщается также о волне увольнений среди рядовых сотрудников в рамках оптимизации перед возможным IPO.

