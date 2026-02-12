Основатель SpaceX и владелец соцсети X объявил о структурных изменениях в своей компании по искусственному интеллекту xAI. На встрече с сотрудниками, запись которой попала в распоряжение The Wall Street Journal, Маск сообщил, что часть команды покинет стартап. Причина — быстрый рост xAI и необходимость адаптировать штат под новые задачи.

Joshua Davis/Unsplash

По словам Маска, некоторые сотрудники лучше подходили для ранней стадии развития компании, но теперь их навыки требуются в другом формате. Он назвал реорганизацию неизбежной для повышения эффективности на текущем этапе.

В обновленной структуре xAI выделено четыре направления. Первое займется развитием чат-бота Grok, работающего на платформе X. Второе сосредоточится на ИИ-моделях для программирования. Третье — на генерации изображений. Четвертое, под названием Macrohard, Маск назвал потенциально самым важным проектом. Его цель — с помощью искусственного интеллекта моделировать работу целых компаний.

Миллиардер также поделился операционными показателями. По его данным, приложением xAI пользуются около 600 млн человек в месяц, а число установок превысило млрд.

Прочитайте также xAI Илона Маска привлек дополнительные $20 млрд финансирования

Всего за полгода с помощью инструмента Imagine пользователи создали около 50 млн видео. В ближайшее время компания планирует запустить отдельное приложение X Chat и внедрить функцию X Money.

За последние дни xAI покинули двое сооснователей — Джимми Ба и Тони Ву. Ранее стартап также оставили Игорь Бабушкин, Кайл Косич, Кристиан Сегеди и Грег Янг.

В начале февраля Маск объявил об интеграции xAI с SpaceX. В рамках сделки стоимость ИИ-стартапа оценили в $250 млрд, а космической компании — в триллион. Годом ранее Маск уже проводил обмен акциями между xAI и соцсетью X.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.