Ассоциация больших данных (АБД), объединяющая «Яндекс», VK, «Сбер» и операторов связи, попросила пересмотреть поправки Минтруда к Трудовому кодексу, регулирующие электронный документооборот между работодателями и сотрудниками. По оценке ассоциации, новые требования могут потребовать от бизнеса до 100 млн руб. дополнительных расходов ежегодно и усложнить подписание кадровых документов.

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В письме, направленном в Минэкономразвития 26 октября, АБД выступила против ограничения видов электронной подписи, которые можно использовать в кадровом документообороте. Сейчас сотрудники могут подписывать обычные документы, например заявления на отпуск, с помощью логина и пароля в корпоративной системе. В предлагаемой редакции законопроекта для каждого такого действия потребуется двухфакторная авторизация через ЕСИА — инфраструктуру «Госуслуг».

Ассоциация оценивает подключение корпоративных систем к государственной инфраструктуре примерно в 32 млн руб. на одну компанию. Альтернативный вариант — использовать другие способы электронной подписи — может увеличить ежегодные расходы на доставку кодов авторизации по SMS или через мессенджер «Макс» до 100 млн руб. В самом «Максе» заявили «Коммерсанту», что сообщения для подписания документов через «Госключ» бесплатны.

По мнению АБД, законопроект также может привести к тому, что работодателей обяжут обеспечить сотрудникам доступ к кадровым документам в «Максе». Минтруд ранее пояснял, что мессенджер станет дополнительным каналом взаимодействия, а просматривать и подписывать документы пользователи смогут на «Госуслугах» с помощью «Госключа».

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Интеграция с ЕСИА потребует от компаний отдельного инфраструктурного проекта, а не просто доработки кадровой системы, считает бизнес-архитектор проектов ИИ-экосистемы «Авандок» ГК «КОРУС Консалтинг» Алексей Борщов. По его словам, организации потребуется зарегистрировать информационную систему как участника взаимодействия, установить сертифицированные средства криптографической защиты, организовать защищенный канал связи и пройти проверку на соответствие требованиям информационной безопасности. Эксперт согласен с оценкой затрат в 32 млн руб. на компанию.

Еще один риск — зависимость кадровых процессов от доступности государственных сервисов. Если «Госуслуги» окажутся недоступны, работодатель не сможет оформить отпуск или ознакомить сотрудника с приказом, предупреждает Борщов.

При этом расширение электронного документооборота может упростить взаимодействие с сотрудниками, поскольку значительная часть граждан уже пользуется «Госуслугами», отмечает партнер практики «Технологий учета и документооборота ДРТ Тех» Анна Климова. Однако, по ее словам, для этого систему необходимо качественно спроектировать.

В Минэкономразвития подтвердили получение обращения и сообщили, что рассмотрят его в установленном порядке. В Минтруде заявили, что законопроект прошел общественное обсуждение и сейчас дорабатывается с учетом предложений работодателей.

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