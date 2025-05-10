Билл Гейтс планирует раздать почти все свое личное состояние и закрыть Фонд Гейтса в течение 20 лет, сообщил миллиардер в своем блоге в четверг. По его словам, он не хочет умирать богатым, и в 2010 году он совместно с Уорреном Баффетом запустил инициативу «Клятва дарения», к которой уже присоединились более 240 миллиардеров.

«Когда я умру, обо мне будут говорить много всего, но я полон решимости сделать так, чтобы слова «он умер богатым» в их число не вошли», — написал 69-летний Гейтс. По его словам, в мире слишком много срочных проблем, чтобы хранить ресурсы, которые могли бы помочь другим».

Соучредитель Microsoft, чье состояние оценивается в $168 млрд, на протяжении многих лет обещает передать большую часть состояния в свой благотворительный фонд. Его конечная цель — «исчезнуть из списка самых богатых людей мира».

Теперь Гейтс установил конкретные сроки распределения своего состояния: Фонд Гейтсов прекратит свою деятельность 31 декабря 2045 года. С момента основания Фонда в 2000 году он пожертвовал более $100 млрд на глобальные цели, в частности на борьбу с болезнями и бедностью, решение проблем изменения климата и расширение доступа к здравоохранению и образованию.

Гейтс оценивает, что Фонд сможет удвоить эту сумму и выделить еще $200 млрд до 2045 года, в зависимости от таких факторов, как инфляция и рыночные показатели.

Среди своих целей на следующие два десятилетия он выделил:

дальнейшее снижение смертности матерей и маленьких детей от предотвратимых причин;

помощь в искоренении таких заболеваний, как полиомиелит, малярия, корь и дракункулез;

финансирование достижений в образовании и сельском хозяйстве в африканских странах с целью помочь «сотням миллионов людей освободиться от нищеты».

Хотя Гейтс «надеется», что Фонд сможет достичь этих целей, он также реалистичен: «Ни один из этих прогрессов невозможен без партнерства со стороны правительств», — написал он. Его заявление прозвучало в то время, когда мировые правительства, в частности США, урезали свои бюджеты на глобальную помощь «на десятки миллиардов долларов».

Гейтс выразил обеспокоенность тем, что благотворительные организации, подобные его, не смогут заполнить пробел в глобальной помощи, образовавшийся в результате недавних сокращений государственного финансирования.

«Ни одна благотворительная организация — даже такого масштаба, как Фонд Гейтса — не сможет компенсировать образовавшуюся сейчас пропасть в финансировании, — написал он. — Неясно, продолжат ли самые богатые страны мира отстаивать интересы своих беднейших слоев населения».

Гейтс отмечает, что на его стремление к благотворительности повлияли близкие люди, в первую очередь его мать Мэри Гейтс, которая умерла в 1994 году. По его словам, она была убежденным сторонником идеи, что «кому много дано, с того много и спросится».

После того, как Microsoft добилась успеха, а Гейтс на какое-то время стал самым богатым человеком в мире, его мать напомнила ему, что он «всего лишь распорядитель накопленного им богатства», и что у него есть моральный и социальный долг вернуть его. Отец Гейтса разделял ту же точку зрения и был сопредседателем Фонда Гейтса до своей смерти в 2020 году.

На позицию Гейтса в отношении благотворительности также повлиял его давний друг и коллега-миллиардер Уоррен Баффет, который уже пожертвовал десятки миллиардов долларов на благотворительность и поручил своим детям раздать 99% его оставшегося богатства после его смерти. Баффет «остается образцом щедрости, — написал Гейтс. — Он был первым, кто познакомил меня с идеей отдать все».

Вместе с Баффетом Гейтс и его бывшая жена Мелинда Френч Гейтс в 2010 году начали кампанию «Клятву дарения». С тех пор ее подписали более 240 миллиардеров, взяв на себя обязательство отдать большую часть своего состояния в течение жизни.

В своем посте Гейтс также упомянул влияние сталелитейного магната «золотого века» Эндрю Карнеги, чье эссе «Евангелие богатства», написанное в 1889 году, считается образцом современной филантропии. Читая это эссе десятилетия назад, Гейтс сказал, что его поразила строка «человек, который умирает богатым, умирает опозоренным».

«В последнее время я много думал об этой цитате», — написал Гейтс, добавив, что она повлияла на его решение быстрее приступить к распределению пожертвований. «Я надеюсь, что другие богатые люди подумают о том, насколько они могут ускорить прогресс для беднейших слоев населения мира, если увеличат темпы и масштабы своих пожертвований, потому что это очень эффективный способ отплатить обществу».

Гейтс «по своей природе оптимистичный человек», который ожидает, что многие мировые условия улучшатся в ближайшие десятилетия, в основном благодаря достижениям в области технологий и здравоохранения. По крайней мере часть этого прогресса, сказал он, может быть подстегнута быстрым масштабированием искусственного интеллекта.

«Я думаю, будет объективно сказать вам, что в ближайшие 20 лет ситуация улучшится», — сказал Гейтс. Однако он отметил, что даже если бы не был оптимистом, все равно склонялся бы к благотворительности.

«Допустим, кто-то убедил меня в обратном, — говорит Гейтс. — Что мне делать? Просто пойти купить кучу лодок или что-то в этом роде? Пойти играть в азартные игры? Эти деньги должны вернуться в общество таким образом, чтобы у них был наибольший шанс вызвать что-то позитивное».