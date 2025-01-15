Соучредитель и бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс беспокоится, что у современных детей нет того самого ключевого преимущества, которое позволило ему построить карьеру. Миллиардер приписывает свой успех наличию свободного времени в юности. У него было время исследовать окружающий мир, читать и размышлять без отвлекающих факторов, таких как смартфоны и социальные сети.

Современные дети проводят меньше времени на улице, исследуя мир и играя с друзьями, чем предыдущие поколения. Так происходит на фоне повсеместного распространения смартфонов и социальных сетей .

Как пишет в бестселлере 2024 года «Тревожное поколение» социальный психолог Джонатан Хайдт, переход от «игрового детства» к «телефонному» спровоцировал культурный сдвиг. Он лежит в основе роста числа проблем с психическим здоровьем среди молодого поколения, а также является причиной других негативных последствий для общения и обучения детей.

Гейтс назвал книгу «обязательной к прочтению» для всех, у кого есть дети. Он задался вопросом, развил бы он некоторые привычки и навыки, которые были решающими для его успеха в будущем, если бы вырос в мире, где смартфоны и социальные сети были повсюду.

По данным исследования Pew Research Center, проведенного в 2024 году, сегодня около 95% подростков в США имеют регулярный доступ к смартфону, тогда как в 2011 году этот показатель составлял всего 23%. При этом большинство из них активно пользуются социальными сетями.

«В результате все больше детей проводят время дома, пролистывая вызывающие привыкание приложения, и у них остается гораздо меньше времени на свободные игры и общение вне дома», — говорит ведущий исследователь Haidt и научный сотрудник Школы бизнеса имени Стерна при Нью-Йоркском университете Зак Рауш.

Продукты, специально созданные для того, чтобы «затянуть» людей и удерживать их внимание как можно дольше, отнимают слишком много времени. Это имеет колоссальные последствия, предостерегает эксперт.

В 2023 году главный хирург США Вивек Мурти предупредил о рисках для психического здоровья молодых людей, постоянно использующих социальные сети и смартфоны. Он ссылался на исследования, показывающие, что это может привести к более высоким показателям тревожности и депрессии.

Хайдт и Рауш также отмечают, что детям становится трудно сосредоточиться в течение длительного времени, будь то урок в школе или необходимость прочесть книгу.

«Детей постоянно влекут к нашим устройствам уведомления и виртуальный мир, который разворачивается в кармане в течение учебного дня. Из-за этого становится действительно сложно сосредоточиться на чем-то, — говорит Рауш. — Это серьезная проблема, что молодое поколение растет, не понимая, каково это — концентрировать внимание в течение длительного периода времени».

Исследования показали, что социальное развитие, как правило, страдает, когда дети постоянно используют устройства вместо того, чтобы общаться лично.

«Дети проводят гораздо меньше времени вместе, взаимодействуя друг с другом, что имеет решающее значение для социального развития», — утверждает Рауш, ссылаясь на исследования. Их результаты показывают преимущества свободных игр и личного взаимодействия, включая повышение креативности и стрессоустойчивости, а также более развитые социальные навыки и умение разрешать конфликты.

По словам эксперта, становится намного сложнее развивать эти навыки по мере взросления. Он видит в этом причину, по которой дети все меньше рискуют. Они чувствуют себя более социально тревожными, и в целом им сложнее перейти от детства к взрослой жизни.

Чтобы помочь сегодняшней молодежи развить эти необходимые навыки и устранить один из факторов кризиса психического здоровья подростков, Рауш и Хайдт выступают за «четыре новые нормы». Они заявляют, что родители должны попытаться ввести их, чтобы уменьшить присутствие смартфонов и социальных сетей в повседневной жизни своих детей.

1. Никаких смартфонов детям до старшей школы или 14 лет

Хайдт и Рауш предлагают родителям покупать своим детям только простые телефоны для отправки текстовых сообщений и звонков.

2. Никаких социальных сетей до 16 лет

Хотя большинство социальных сетей устанавливают минимальный возрастной предел в 13 лет, его часто можно обойти. Эксперты в области общественного здравоохранения ясно дали понять, что регулярное использование социальных сетей молодыми людьми может повлиять на развитие мозга и повысить риски для психического здоровья.

Доктор Митч Принштейн, клинический психолог и главный научный сотрудник Американской психологической ассоциации заявляет, что неограниченный доступ к социальным сетям следует отложить на как можно более долгий срок — по крайней мере до 16 лет.

3. Запретить смартфоны в школах

По словам Рауша, школьный день должен быть сосредоточен на обучении и концентрации внимания. Это возможно только в том случае, если устранить отвлекающие факторы, связанные с гаджетами. Эксперт отмечает, что это дало бы преимущество в виде нескольких часов без смартфона в день, которое способствовало бы сосредоточенности и личному общению между детьми.

4. Больше свободной игры и независимости для детей всех возрастов

Переориентация на «игровое детство» должна начинаться со школ, где, как отмечает Рауш, перемены становятся короче. «Перемены имеют решающее значение для развития детей. Давайте продлим их и дадим больше независимости на эти периоды», — говорит он.

Родители могут вдохновлять детей на занятия без телефона, которые развивают их независимость. Это может быть эффективным, учитывая, что 38% подростков сообщили Исследовательскому центру Пью, что, по их мнению, они проводят слишком много времени в своих телефонах.

В 2017 году Хайдт стал соучредителем инициативы Let Grow, которая предлагает такие ресурсы, как исследования преимуществ неструктурированной игры, а также идеи и «задания», которые родители и школы могут давать детям, чтобы поощрять безопасную и независимую деятельность без телефонов. К примеру, это может бы поход в продуктовый магазин в одиночку, чтобы купить ингредиенты и приготовить что-то самостоятельно.



«Дети приходят домой и делают что-то самостоятельно, без родителей, но с их разрешения. И часто это оказывается невероятным способом помочь родителям понять, что их ребенок способен делать что-то в реальном мире. А для детей это открывает новые двери и делает мир гораздо более заманчивым и захватывающим», — заключает Рауш.Негативное влияние социальных сетей на молодежь вызывает споры по всему миру. Австралия ранее приняла закон о запрете использования этих площадок детьми младше 16 лет. Ожидается, что решение вступит в силу в ноябре 2025 года.