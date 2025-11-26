Соучредитель Microsoft Билл Гейтс рекомендует книгу, которая детально описывает влияние ИИ на рынок труда в ближайшие пять лет. Автор книги, Мустафа Сулейман — пионер в области искусственного интеллекта и глава Microsoft AI — прогнозирует масштабные изменения почти во всех сферах деятельности. По его мнению, около половины всех профессий будет автоматизирована к 2030 году, что повлечет за собой необходимость переквалификации для сотен миллионов работников.

Freepik

«Эту книгу как ни одну другую на тему ИИ я рекомендую главам государств, бизнес-лидерам и всем, кто интересуется темой. Она предлагает нечто редкое: ясный взгляд как на необыкновенные возможности, так и на реальные риски», — написал Гейтс.

Сулейман в своей работе предупреждает, что ИИ временно улучшит эффективность сотрудников, но в итоге заменит часть человеческого труда. Наиболее подвержены изменениям будут офисные задачи, связанные с администрированием и созданием контента, тогда как специалисты с высокими социальными и творческими навыками — сантехники, электрики и креативщики — сохранят конкурентные преимущества.

По прогнозам, ИИ создаст новые рабочие места, но не все они достанутся людям, так как работодатели все чаще будут выбирать более дешевые и эффективные автоматизированные решения. Важно будет освоить навыки работы с ИИ, чтобы оставаться востребованным. Уже сейчас многие компании инвестируют в обучение сотрудников новым технологиям.

Эксперты Всемирного экономического форума также предсказывают, что к 2030 году количество новых рабочих мест, связанных с ИИ, превысит число утраченных. Тем не менее, период адаптации к этим изменениям будет непростым — многие профессии исчезнут, а трансформация рынка труда потребует от людей готовности к переобучению.

Гейтс и Сулейман в целом смотрят на будущее оптимистично, отмечая, что ИИ может помочь решить глобальные проблемы, от медицины до изменения климата, если человечество своевременно адаптируется к новым технологиям. Начать можно с освоения бесплатных ИИ-сервисов и онлайн-курсов, чтобы подготовиться к вызовам нового века.

