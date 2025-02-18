Билл Гейтс долго не мог определиться между созданием Microsoft и продолжением учебы в колледже. В возрасте 20 лет, будучи студентом Гарварда, он так наслаждался жизнью в университете, что решение покинуть его и начать собственный бизнес далось ему с трудом. После основания Microsoft вместе с другом Полом Алленом в 1975 году Гейтс все еще мечтал о возвращении в Гарвард для завершения своего обучения.

Изображение взято из социальных сетей Билла Гейтса

Решение уйти из университета было принято довольно спонтанно. В старших классах Гейтс и Аллен предсказали, что микропроцессоры в конечном итоге превратят громоздкие и дорогие компьютеры в компактные персональные устройства, доступные каждому. Тем не менее Гейтс не считал, что технология уже достигла нужного уровня готовности, пока в 1974 году Аллен не ворвался в его комнату с последним номером журнала Popular Electronics.

На обложке журнала был изображен Altair 8800 — первый в мире комплект мини-компьютера, способный конкурировать с коммерческими аналогами. Этот компьютер был разработан компанией Micro Instrumentation and Telemetry Systems (MITS). Аллен и Гейтс быстро осознали, что могут занять лидирующие позиции в новой области, связанной с разработкой программного обеспечения для персональных компьютеров, которые вскоре будут в каждом американском доме.

Однако им следовало действовать быстро, чтобы конкуренты не смогли их опередить. Между тем Гейтсу очень нравилась интеллектуальная атмосфера Гарварда, где он мог погружаться в изучение различных тем. В течение первого года существования Microsoft он разрывался между Альбукерке, где изначально располагалась компания, и своей комнатой в общежитии.

Он пытался управлять Microsoft на расстоянии. Гейтс даже убеждал своего друга Рика Вейланда, одного из первых программистов Microsoft, взять на себя руководство делами компании, чтобы он сам смог закончить учебу.

Вместо того чтобы заняться Microsoft, Вейланд решил продолжить учебу в аспирантуре. Позже он ненадолго вернулся в компанию, но вскоре уволился и переехал в Лос-Анджелес. Гейтс отмечает, что даже Вейланд в тот напряженный момент не смог бы объединить все усилия с той настойчивостью, которая, как он знал, была необходима, чтобы оставаться на шаг впереди. Гейтс так и не закончил учебу, сам стал первым генеральным директором Microsoft и занимал этот пост до своего ухода в 2000 году.

На тот момент Microsoft уже произвела настоящую революцию в компьютерной индустрии, сделав обоих соучредителей миллиардерами. Стоимость компании на сегодняшний день превышает $3 трлн. Гейтс размышляет, почему ему не хотелось уходить из колледжа, когда он осознал, что Microsoft не может больше ждать, и объясняет, почему до сих пор не советует другим бросать учебу.

Обложка журнала подтолкнула Билла Гейтса и Пола Аллена к быстрому созданию Microsoft. До появления Altair они чувствовали, что все идет в нужном направлении и им просто нужно будет определить подходящее время и тип компании, которую стоит создать.

Паника охватила Гейтса и Аллена, когда на обложке журнала Popular Electronics появился комплектный компьютер. Гейтсу не боялся бросить колледж, он понимал, что в случае неудачи всегда сможет вернуться, поскольку не брал кредитов и имел деньги от программирования, которым они занимались в старших классах.

Однако Гарвард ему нравился; занятия, даже простое присутствие на уроках психологии, экономики и истории приносили ему удовольствие. Он любил находиться в окружении умных людей, обмениваться идеями и обсуждать интересные темы. Гейтс был не очень общительным, но у него были друзья и он чувствовал себя комфортно. В течение года его колебания между учебой и карьерой в программировании становились все более очевидными. В конечном итоге ему пришлось смириться с необходимостью бросить учебу, это решение было неизбежно.

Если бы Гейтс получил диплом до основания Microsoft, он мог бы упустить свой шанс. Когда команда только начинала, они активно посещали компьютерные клубы. И даже участники этих сообществ не осознавали, что разработка программного обеспечения станет основой целой индустрии. Взгляд на перспективы был довольно узким, сосредоточенным на вопросах о возможности использования компьютеров для игр.

Начало их пути оказалось удачным, так как они получили возможность приобрести необходимый опыт в ведении бизнеса. Переезд в Сиэтл значительно упростил им задачу по поиску и найму лучших инженеров-программистов, что способствовало дальнейшему развитию компании.

Изначально команда была безумно амбициозной, выдвинув концепцию, что компьютер должен находиться на каждом рабочем месте и в каждом доме. Они не видели границ для разработки программного обеспечения и были готовы создать все — от баз данных до текстовых редакторов и электронных таблиц, за исключением разве что некоторых узкоспециализированных приложений.

Несмотря на амбиции, было важно контролировать расходы. На ежегодных совещаниях Билл Гейтс просил каждого из своей команды оценить возможные доходы компании через пять лет. Как ни странно, он и Стив Боллмер всегда оказывались в нижней части списка прогнозов.

Они боялись, что их коллеги могут переоценивать свои возможности и недооценивать расходы, и стремились избежать недостатка средств.

Сейчас Гейтс утверждает, что отказываться от учебы — это не всегда правильное решение. «Я смог применить почти все знания, которые получил в колледже. Я был рад посещать все эти разные курсы. Поэтому я всегда призываю людей изучать широкий спектр предметов», — отмечает Гейтс.

Бывший преподаватель прикладной математики Гарри Льюис вспоминает Билла Гейтса как человека любознательного и зрелого не по годам, склонного задавать вопросы взрослым и решать сложные проблемы. Он рассказал о его учебе в Гарварде и первых шагах в создании Microsoft.