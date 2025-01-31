Билл Гейтс недолго проучился в Гарвардском университете — он бросил учебу после трех семестров, чтобы основать Microsoft в 1975 году. Но он пробыл там достаточно долго, чтобы произвести впечатление. Бывший преподаватель прикладной математики Гарри Льюис вспоминает будущего миллиардера как человека любознательного и «зрелого» не по годам, склонного задавать вопросы взрослым и решать сложные проблемы.

«Он всегда стремился к вызовам, — сказал Льюис, преподающий в Гарварде с 1970-х годов, в интервью The Times of London. — Я не удивился, когда он бросил учебу, — я просто жалею, что не инвестировал в него».

Гейтс рано покинул Гарвард, чтобы основать Microsoft, компанию, которая тогда была стартапом в зарождающейся индустрии программного обеспечения. В конечном итоге она сделала его миллиардером к 31 году. Сейчас ее рыночная стоимость составляет почти $3,2 трлн, а чистая прибыль Гейтса оценивается в $108,7 млрд.

По данным анализа CNBC, если бы Льюис инвестировал $100 в Microsoft, когда компания стала публичной в 1986 году, его акции сегодня стоили бы примерно $650 тыс., с учетом роста цены и выплаты дивидендов.

Будучи студентом колледжа, Гейтс был окружен студентами, чьи математические способности превосходили его собственные, что стало для него своего рода звонком к пробуждению. По его словам, он «чуть не убил» себя, нагрузившись дополнительными занятиями и тратя сотни часов в месяц на написание программного кода в компьютерной лаборатории университета.

«Это было: “О, черт, возможно, есть люди лучше меня в математике”», — сказал Гейтс, чьи мемуары «Исходный код», в основном посвященные его жизни до Microsoft, должны быть опубликованы в следующем месяце.

Льюис утверждает, что Гейтс, возможно, сомневался в своих математических способностях во время учебы в Гарварде, но он мог бы стать профессиональным математиком, «если бы захотел». Он отмечает, что в один момент не по годам развитое любопытство и стремление принять вызов выделяли его даже среди его одаренных сверстников.

«В первый день занятий я показал им задачу о блинах [математический вопрос о сортировке блинов разного размера], а через два дня он вернулся и показал, что может сделать это лучше», — говорит Льюис.

Решение Гейтса было опубликовано в академической статье в 1979 году. Она оставалась в таком состоянии в течение 30 лет, пока некоторые исследователи не усовершенствовали метод Гейтса в научной работе 2008 года.

По иронии судьбы, эти исследователи получили возможность благодаря развитию компьютерной индустрии, за которое частично отвечает Microsoft. «Они никогда не смогли бы провести анализ конкретных случаев, если бы не компьютерная индустрия, которую Билл Гейтс создал за прошедшие 30 лет», — сказал Льюис.

Гейтс не уверен, что стал бы миллиардером, если бы рос как современные дети, отвлекаясь на смартфоны и социальные сети. По его словам, именно время, которое он провел в детстве, бродя с друзьями, исследуя внешний мир, читая и глубоко размышляя в своей комнате часами, помогло ему основать компанию, которая оценивается в $3,26 трлн.