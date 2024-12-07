Соучредитель и бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс не уверен, что стал бы миллиардером, если бы рос как современные дети, отвлекаясь на смартфоны и социальные сети. По его словам, именно время, которое он провел в детстве, бродя с друзьями, исследуя внешний мир, читая и глубоко размышляя в своей комнате часами, помогло ему основать компанию, которая оценивается в $3,26 трлн.

«Когда я чувствовал беспокойство или скуку, или попадал в неприятности из-за плохого поведения — я исчезал в своей комнате и погружался в книги или идеи, часто на долгие часы без перерыва. Эта способность превращать безделье в глубокое размышление и обучение стала основополагающей частью того, кто я есть, — говорит Гейтс. — Это также имело решающее значение для моего дальнейшего успеха».

В своем блоге Гейтс порекомендовал книгу «Тревожное поколение» Джонатана Хайдта, социального психолога из Нью-Йоркского университета, который утверждает, что широкая доступность смартфонов и социальных сетей внесла значительный вклад в текущий кризис психического здоровья среди молодежи, а также в увеличение уровня одиночества и депрессии среди представителей поколения Z.

По словам Гейтса, его детство было основано на играх, которые, как показывают исследования, вдохновляют на творческое мышление, а нынешнее детство основано на телефонах. «Наша концентрация внимания подобна мышцам, а постоянные отвлечения и привыкание к социальным сетям невероятно затрудняют ее развитие», — говорит Гейтс.

На протяжении всей своей карьеры миллиардер часто приписывал свой успех привычке к чтению и умению самоизолироваться.

В 1990-х годах генеральный директор Microsoft даже уединялся в изолированной хижине в глуши с большой сумкой книг и технических документов, называя это «Неделей размышлений». В эти периоды Гейтс «был привержен непрерывной концентрации». Он даже не проверял свою электронную почту — чтобы иметь возможность «читать, думать и писать о будущем» без помех.

Недели интенсивной концентрации Гейтса помогли стимулировать большие идеи, включая разработку браузера Internet Explorer компанией Microsoft. Теперь технологии, которые Гейтс и Microsoft смогли популяризировать, могут помешать глубокому мышлению, которое необходимо людям для стимулирования подобных инноваций, считает миллиардер.

«Мы должны создать среду, которая даст нам возможность сосредоточить свой разум, не отвлекаясь на коллег, супругов, детей, домашних животных и технологии, иначе мы никогда не сможем сосредоточиться на более важных задачах», — считает эксперт по производительности Лора Стэк.

Когда Билл Гейтс бросил колледж, чтобы стать соучредителем Microsoft, он и не думал, что станет миллиардером. Но его энтузиазм и упорство привели к ошеломляющему успеху. Сейчас Гейтс увлечен биологией, физикой и климатологией. Эти темы удостоились внимания в документальном сериале Netflix «Что дальше? Будущее с Биллом Гейтсом», который выйдет уже в этом месяце.