Миллиардер, который сам является большим любителем чтения, представил новый список книг, которые он советует прочитать в новогодние праздники. В своем блоге он сообщил, что их общая тема заключается в «обретении смысла в окружающем мире».

Гейтс выделил книгу «Инженерия в обычной жизни» Грэйди Хилхауса, назвав ее «идеальным чтением для праздников», подчеркнув интересный стиль изложения, который делает тему менее сухой. Книга рассказывает о внутреннем устройстве дорог, сотовых вышек и других инженерных конструкциях, которые часто недооцениваются. Хилхаус, автор произведения, является инженером-строителем и известен своей образовательной программой на YouTube под названием «Практическая инженерия».

Остальная часть списка включает книги об американских лидерах 1960-х годов, которые сыграли ключевую роль в формировании современного мира, о том, как современные технологии меняют процесс обучения и развития детей, а также о том, как искусственный интеллект будет трансформировать общество в будущем.

Вот четыре книги, которые рекомендует Билл Гейтс на этот праздничный сезон:

«Инженерия в обычной жизни», Грэйди Хилхаус

Книга представляет собой иллюстрированное руководство по множеству «загадочных структур, которые мы видим каждый день», — отмечает Гейтс. Миллиардер выразил сожаление, что не получил возможность познакомиться с такой книгой, гораздо раньше. Он признался, что она была бы очень полезной в его детстве, когда он был любознательным ребенком и задавался вопросами о линиях электропередач, водопроводных трубах и канализационной системе в своем районе Сиэтла.

Однако это не детская книга. Объяснения Хилхауса сложных инженерных принципов, подкрепленные иллюстрациями, рассчитаны на широкую аудиторию читателей. Гейтс добавил: «Это был бы идеальный новогодний подарок в моей молодости, и я думаю, что это будет замечательно для всех, кто также проявляет интерес к вещам, которые делают возможной современную жизнь».

«Надвигающаяся волна», Мустафа Сулейман

Это «любимая книга Гейтса о ИИ», которую он чаще всего рекомендует тем, кто хочет понять быстроразвивающуюся тему.



«Опираясь на свой личный опыт в отрасли, книга Сулеймана охватывает то, как ИИ — наряду с параллельными научными достижениями, такими как редактирование генов и биотехнологии — готовится изменить каждый аспект общества», — сказал Гейтс.

«Книга предлагает нечто редкое: ясный взгляд как на выдающиеся возможности, так и на реальные риски, которые нас ожидают, — добавил он. — Сулейман излагает риски, к которым нам нужно подготовиться, и задачи, которые необходимо преодолеть, чтобы мы могли извлечь выгоду из этих технологий».

Сулейман — соучредитель исследовательской лаборатории ИИ DeepMind и в настоящее время генеральный директор Microsoft AI.

«Тревожное поколение», Джонатан Хайдт

В этой книге автор, являющийся социальным психологом в Нью-Йоркском университете, утверждает, что широкая доступность смартфонов и социальных сетей внесла значительный вклад в текущий кризис психического здоровья среди молодежи, а также в увеличение уровня одиночества и депрессии среди представителей поколения Z.

Билл Гейтс обозначил эту книгу как «обязательную для прочтения» как для родителей, так и для педагогов. Он выразил особую обеспокоенность по поводу влияния технологий на критическое мышление и внимание молодежи, так как исследования показывают, что современные гаджеты действительно могут отвлекать.

Хайдт также предлагает реальные решения, которые стоит обсудить, включая необходимость глубоких исследований влияния технологий и введение возрастных ограничений в социальных сетях. Гейтс отметил, что с помощью этого произведения Хайдт разбудил общество, указав на направление, в котором оно движется, и предоставил возможные пути для изменения ситуации.

«Незавершенная история любви», Дорис Кирнс Гудвин

Это книга, в которой автор, лауреат Пулитцеровской премии, сочетает элементы биографии и мемуаров, рассказывая о своем браке с Ричардом Гудвином, который был помощником в администрации президентов и писал речи для Джона Ф. Кеннеди и Линдона Б. Джонсона. Гудвин соединяет свою личную историю с анализом влияния и наследия этих выдающихся фигур, которые управляли США в переломный момент.

Книга дает возможность извлечь уроки из того, как исторические лидеры справлялись с вызовами своего времени, что находит отклик и в современных реалиях. Гейтс заметил, что содержание книги особенно актуально для нынешних читателей.

«Сложно не заметить параллели между 1960-ми и сегодняшним днем — временем политических волнений, столкновений поколений и протестов на университетских кампусах, — объясняет Гейтс. — Независимо от того, имеете ли вы представление о 60-х годах или только начинаете знакомство с этой эпохой, интересуетесь ли искусством политического письма или хотите насладиться трогательной историей о любви пары, которая поддерживала друг друга, вы найдете все это в «Незавершенной истории любви»».

Билла Гейтса часто спрашивают, что он думает по поводу искусственного интеллекта, изменений климата и пандемий. Но миллиардер-филантроп заявляет, что есть не менее важные темы, о которых никто никогда не спрашивает, например — «От чего умирают дети?»