Отец Билла Гейтса, Уильям Гейтс старший, придерживался философии воспитания, известной как «Любовь и Логика». Эта методика включает в себя установление четких границ для детей и их спокойное соблюдение с учетом эмпатии.

Его отец всегда старался оставаться «спокойным и предсказуемым», даже когда дети ссорились или капризничали. «Он никогда не впадал в панику, — говорит Гейтс. — Ему не приходилось проявлять свои эмоции или использовать их против меня, даже когда я был крайне упрям».

Гейтс признает, что в детстве он был непростым ребенком. Особенно часто он конфликтовал с матерью, упорно отказываясь покидать свою комнату, где мог часами углубляться в чтение. Гейтс язвительно кричал на нее, если она заставляла его выходить из своей спальни. Этими воспоминаниями он делится в своих мемуарах «Исходный код».

Его родители были обеспокоены по поводу того, что в начале учебы в школе он часто отвлекался и не проявлял интереса к выполнению заданий. Они были настолько озабочены его поведением, что отвели к психотерапевту.

Отец Гейтса не повышал голос и не применял жесткие наказания в отношении сына. Он верил в четкое соблюдение правил с минимальными эмоциями, что является сутью философии «Любовь и Логика», впервые популяризированной в 1970-х годах создателями Фостером Клайном, детским психиатром, и педагогом Джимом Феем.

Гейтс старший часто приходил домой с работы и спокойно сглаживал конфликты, которые возникали между его женой и сыном. Единственным заметным исключением была ситуация, когда Гейтс на ужине слишком много умничал, тогда его отец выплеснул ему в лицо стакан воды — «экстремальная» реакция, столь нехарактерная для него, шокировала молодого Гейтса. Со временем спокойное влияние его отца помогло Гейтсу лучше контролировать свои эмоциональные всплески.

Гейтс применял ту же технику воспитания к своим детям, опираясь на уроки, полученные в детстве. У его родителей были разные подходы к воспитанию: мать, Мэри Гейтс, зачастую проявляла больше беспокойства, чем отец, особенно в моменты, когда Билл плохо себя вел или не учился должным образом. Тем не менее ее страсть стала тем фактором, которая стимулировала Гейтса стремиться к успеху, и он чувствовал необходимость достигать результатов, чтобы не разочаровать ее.

Он отмечает, что в их отношениях была особая мотивация к достижению успеха, и это придавалось такому значению, что вопрос о ее разочаровании даже не возникал. Гейтс выражает благодарность своим родителям за их объективность и терпение по отношению к трудному ребенку. Они предоставили свободу интересов, будь то чтение книг в своем уединенном пространстве или долгие походы с друзьями. Гейтс отмечает, что его родители всегда поощряли его любознательность, с уважением относились к его занятиям и хвалили за конструктивные вопросы.

Он называет удивительным, что они смогли развить его естественные увлечения и интересы. Когда у Гейтса и его жены Мелинды родились дети, он стал применять философию своего отца в собственном воспитании. В одной из статей для New York Times он назвал книгу Клайна и Фэя «Воспитание с любовью и логикой» одной из своих десяти любимых книг. Он считает ее бесценным руководством для их семьи, особенно в вопросах разрешения неизбежных конфликтов между родителями и детьми.

Ранее Билл Гейтс заявил, что обладает одной чертой, которая отличает его от большинства других людей. Она помогла ему добиться такого огромного успеха: «необузданное, бешеное чувство любопытства».