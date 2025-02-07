Билл Гейтс заявил, что обладает одной чертой, которая отличает его от большинства других людей. Она помогла ему добиться такого огромного успеха: «необузданное, бешеное чувство любопытства». Он рассказал CNBC, как она помогла ему добиться успеха.

«Я трачу много энергии на то, чтобы пытаться что-то узнать», — говорит Гейтс. С самого раннего возраста он часами читал глубокомысленные статьи на самые разные темы, от информатики до истории и изменения климата. Предприниматель поделился этим в своих новых мемуарах «Исходный код».

По его словам, в возрасте 9 лет он прочитал всю семейную энциклопедию World Book Encyclopedia, пытаясь удовлетворить свое любопытство. Сейчас Гейтс считает, что эта попытка была немного «глупой».

Предприниматель стремился к «широкому набору знаний» на протяжении всей своей жизни и карьеры, и его непредвзятое любопытство стало решающим фактором собственного успеха. Вместо того чтобы сосредоточиться на занятиях по математике и информатике во время обучения в Гарвардском университете, Гейтс посещал дополнительные занятия, которые его интересовали. Например, уголовное правосудие и историю Великобритании.

По его словам, курсы по психологии были «ценны» для его все еще развивающихся социальных навыков, а по экономике — пригодились ему, когда он стал руководить одним из крупнейших в мире предприятий.

«Мне пригодились почти все полученные знания, и я рад, что у меня хватило любопытства пройти все эти разные курсы, — говорит Гейтс. — Поэтому я всегда призываю людей изучать широкий спектр вещей».

Когда в 2000 году предприниматель покинул пост генерального директора Microsoft, он искал другие способы занять свое время и деньги. Он утверждает, что чтение книг о глобальных кризисах в области здравоохранения, изменении климата и других темах, не связанных с программным обеспечением, помогло ему вдохновиться на филантропическую деятельность. Теперь она отнимает у него много сил и внимания.

Гейтса заявляет, что он рад, что вырос до того, как его постоянно отвлекали смартфоны и социальные сети, но он все равно завидует той информации, которая есть у современных детей под рукой. «Сегодня учиться проще. То, что есть в Интернете, просто чудо, — говорит Гейтс. — Раньше мне приходилось рыться в библиотеке и искать разные книги».

В книге «Исходный код» он рассказывает, что семья поддерживала его сильное любопытство, даже когда он часами пропадал в своей комнате, чтобы почитать, иногда выходя только для того, чтобы засыпать вопросами друзей и коллег родителей, когда они приходили в дом Гейтсов.

Его родители часто приглашали людей на званые обеды и групповые дискуссии, от местных политиков до юристов, работавших с отцом. Мать поощряла юного Билла принимать участие и учиться у их взрослых гостей. Иногда отец позволял ему изучать судебные иски и юридические документы, над которыми он работал, обучая его внутреннему устройству закона.

«Любопытство, конечно, не может быть удовлетворено в вакууме. Оно требует воспитания, ресурсов, руководства, поддержки», — пишет Гейтс. Он отдает должное своим родителям за то, что они серьезно относились к его расспросам, поощряли диалог и хвалили его за то, что он задавал все более и более вдумчивые вопросы. «Это довольно удивительный способ, которым они взяли все мои природные склонности и действительно подтолкнули их вперед», — заключает он.

Бывший генеральный директор Microsoft не уверен, что стал бы миллиардером, если бы рос как современные дети, отвлекаясь на смартфоны и социальные сети. По его словам, именно время, которое он провел в детстве, бродя с друзьями, исследуя внешний мир, читая и глубоко размышляя в своей комнате часами, помогло ему основать компанию, которая оценивается в $3,26 трлн.