Билл Гейтс утверждает, что в течение следующего десятилетия достижения в области искусственного интеллекта приведут к тому, что люди больше не будут нужны «для большинства вещей» в мире. По его словам, в настоящее время экспертные знания являются редкостью, указав на специалистов-людей, на которых люди по-прежнему полагаются во многих областях, включая «великого врача» или «великого учителя».

Изображение: социальные сети Билла Гейтса

Соучредитель Microsoft и миллиардер-филантроп утверждает, что с появлением искусственного интеллекта в течение следующего десятилетия это станет бесплатным и обычным делом — отличные медицинские советы, отличное обучение. Другими словами, мир вступает в новую эру того, что Гейтс назвал «свободным интеллектом» в интервью с профессором Гарвардского университета и экспертом по счастью Артуром Бруксом.

Результатом станет быстрый прогресс в технологиях на базе искусственного интеллекта, которые будут доступны и затронут практически все аспекты нашей жизни, объясняет Гейтс, — от улучшенных лекарств и диагностики до широкодоступных репетиторов на основе ИИ и виртуальных помощников.

«Это очень глубоко и даже немного страшно, потому что все происходит очень быстро, и нет верхней границы», — сказал он. Продолжаются дебаты о том, как именно большинство людей впишутся в это будущее, управляемое ИИ.

Некоторые эксперты говорят, что искусственный интеллект поможет людям работать более эффективно, а не заменит их полностью и подстегнет экономический рост, который приведет к созданию большего количества рабочих мест.

Другие, как и генеральный директор Microsoft AI Мустафа Сулейман, возражают, что продолжающийся технологический прогресс в течение следующих нескольких лет изменит облик большинства рабочих мест практически во всех отраслях. По его словам, это окажет «чрезвычайно дестабилизирующее» влияние на рабочую силу.

«Эти инструменты лишь временно усилят человеческий интеллект, — заявляет Сулейман в своей книге “Грядущая волна”. — Они сделают нас умнее и эффективнее на какое-то время и откроют огромные возможности экономического роста, но по сути они заменяют рабочую силу».

Гейтс с оптимизмом смотрит на общие преимущества, которые ИИ может дать человечеству, такие как «прорывные методы лечения смертельных заболеваний, инновационные решения проблемы изменения климата и высококачественное образование для всех», — написал он в прошлом году. В разговоре с Фэллоном он подтвердил свою уверенность в том, что некоторые виды работ, скорее всего, никогда не будут заменены ИИ. Миллиардер также отметил, что люди вряд ли захотят видеть, как машины играют в бейсбол.

«Будут некоторые вещи, которые мы оставим для себя. Но с точки зрения производства вещей, перемещения вещей и выращивания еды, со временем это будут в основном решенные проблемы», — сказал Гейтс.

По его словам, развитие ИИ действительно связано с «понятными и обоснованными» опасениями. Он утверждает, что современные передовые программы ИИ изобилуют ошибками и склонны способствовать распространению лжи в интернете. Но если бы ему пришлось начинать новый бизнес с нуля, он бы запустил стартап, ориентированный на ИИ, отметил Гейтс.

«Сегодня кто-то мог бы собрать миллиарды долларов для новой компании ИИ, это всего лишь несколько набросков идей, — объясняет он. — Я поощряю молодых людей в Microsoft, OpenAI, где бы я их ни находил, потому что вы смотрите на это более свежим взглядом, чем я, и это ваша фантастическая возможность».

Гейтс предвидел приближение революции искусственного интеллекта почти десять лет назад, когда его спросили, на какой отрасли он сосредоточился бы, если бы ему пришлось начинать все с нуля. Он сразу же назвал ИИ.

«Работа в области искусственного интеллекта сегодня находится на действительно глубоком уровне», — сказал Гейтс. Он указал на «важнейшую веху» лаборатории Google DeepMind AI, создавшей компьютерную программу, которая могла бы победить людей в настольной игре го.

В то время технология была далека от генеративного текста в стиле ChatGPT, работающего на больших языковых моделях. Однако к 2023 году даже Гейтс был удивлен скоростью разработки ИИ. Он бросил вызов OpenAI, чтобы создать модель, которая могла бы получить высший балл на экзамене по биологии AP в старшей школе, ожидая, что эта задача займет два или три года, написал он в своем сообщении в блоге.

«Они закончили это всего за несколько месяцев», — написал Гейтс. Он назвал это достижение «самым важным достижением в области технологий со времен графического пользовательского интерфейса в 1980 году».

Ранее соучредитель и бывший генеральный директор Microsoft заявил, что каждый должен прочитать его любимую книгу об искусственном интеллекте. Она прогнозирует, как ИИ изменит вид большинства рабочих мест почти во всех отраслях в течение следующих пяти лет, объяснил Гейтс.