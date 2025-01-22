Соучредитель и бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс считает, что каждый должен прочитать его любимую книгу об искусственном интеллекте. Она прогнозирует, как ИИ изменит вид большинства рабочих мест почти во всех отраслях в течение следующих пяти лет.

Книга называется «Грядущая волна: Технология, власть и величайшая дилемма XXI века». Она была опубликована в 2023 году и написана новатором ИИ Мустафой Сулейманом, который стал одним из основателей исследовательской лаборатории DeepMind. В 2014 году он продал ее Google, а сейчас занимает пост генерального директора Microsoft AI.

«Эту книгу как ни одну другую на тему ИИ я рекомендую главам государств, бизнес-лидерам и всем, кто интересуется темой. Она предлагает нечто редкое: ясный взгляд как на необыкновенные возможности, так и на реальные риски», — написал Гейтс в своем блоге.

В книге Сулейман предсказывает, что стремительный прогресс в развитии ИИ полностью изменит работу практически всех отраслей. Он ссылается на исследование консалтинговой группы McKinsey, проведенное в 2023 году, согласно которому примерно половина всех видов трудовой деятельности будет автоматизирована, начиная с 2030 года.

По словам автора, последствия внедрения ИИ окажутся крайне дестабилизирующими для сотен миллионов людей, которым, как минимум, придется переквалифицироваться и переходить к новым видам работ. По данным McKinsey, более 400 млн сотрудников по всему миру может потребоваться переход на новую работу или новую должность.

«Некоторым работникам ИИ поможет повысить эффективность, но только на первых порах, — пишет Сулейман. — Эти инструменты будут лишь временно дополнять человеческий интеллект. На какое-то время они сделают нас умнее и эффективнее и позволят добиться огромного экономического роста, но в основе своей они заменят человеческий труд».

По его словам, революция ИИ затронет практически все отрасли — от физического производства до «когнитивного труда». В конечном итоге останется «немного областей», где люди смогут превзойти машины. Автор книги отмечает, что ИИ быстро превзойдет людей в офисных задачах, таких как администрирование, обслуживание клиентов и создание контента.

Сулейман заявляет, что увеличение объемов производства приведет к двум реальным последствиям. Работодатели создадут миллионы новых рабочих мест в ответ на экономический рост. При этом не вся эта работа достанется людям. Работодатели по-прежнему будут выбирать «изобилие сверхдешевых эквивалентов», когда это возможно.

Некоторые должности искуственному интеллекту будет сложнее воспроизвести. В этот список попадают такие профессии, как сантехники и электрики, а также «белые воротнички», которые в значительной степени зависят от социальных навыков, критического мышления и креативности.

Тем не менее почти всем придется повышать квалификацию и учиться внедрять подобные технологии в свою работу, поскольку в ближайшие несколько лет услуги ИИ станут все более распространенными в каждой отрасли. Сулейман уверен, что многим людям придется перейти на совершенно новую профессию.

Этот переход уже происходит. Исследование «Ernst & Young» 2023 года показало, что 41% опрошенных американских компаний реализуют планы по обучению сотрудников работе с продуктами ИИ. По данным опроса Slack Workforce Lab, проведенного в марте 2024 года среди более чем 10 тыс. специалистов, базовые навыки работы с ИИ, такие как оперативное проектирование, машинное обучение и грамотность в работе с данными, являются ключевым фактором при приеме на работу почти для 70% работодателей.

Некоторые эксперты считают, что экономические преимущества ИИ позволят создать достаточно новых рабочих мест, чтобы перевесить потери. К 2030 году искусственный интеллект создаст на 78 млн рабочих мест больше, чем ликвидирует, а перспективы работы будут вращаться вокруг сотрудничества между людьми и машинами, говорится в докладе «Будущее рабочих мест 2025», подготовленном Всемирным экономическим форумом.

Но даже оптимисты в области ИИ согласны с тем, что огромные изменения в рабочих процессах, скорее всего, приведут к периоду драматического перехода. Новые рабочие места, созданные благодаря достижениям ИИ, не появятся достаточно быстро, чтобы спасти значительную часть глобальной рабочей силы, предсказывает Сулейман в своей книге.

«ИИ ликвидирует множество нынешних рабочих мест, и некоторые классы профессий полностью исчезнут», — заявил генеральный директор OpenAI Сэм Альтман в мае 2024 года в беседе с президентом Массачусетского технологического института Салли Корнблут.

И Сулейман, и Гейтс в целом оптимистично оценивают потенциал ИИ для изменения жизни людей к лучшему. Если работники и руководители подготовятся к масштабным переменам, то смогут воспользоваться преимуществами «прорывных методов лечения смертельных заболеваний, инновационных решений проблемы изменения климата и высококачественного образования для всех», — написал Гейтс.

По словам Сулеймана, чтобы достичь этого наилучшего сценария, люди должны принять искусственный интеллект, научившись работать с новыми технологиями по мере их внедрения в повседневную жизнь и карьеру.

Начать можно с изучения бесплатных онлайн-сервисов ИИ, например, ChatGPT, или других больших языковых моделей на базе ИИ. Более продвинутые варианты включают в себя прохождение онлайн-курсов по изучению навыков ИИ, таких как разработка подсказок. По словам Сулеймана, это грандиозный вызов, результат которого, без преувеличения, определит качество и характер повседневной жизни в этом и последующих веках.

Гейтс также ранее назвал книгу, которую стоит прочитать каждому родителю. Он беспокоится, что у современных детей нет того самого ключевого преимущества, которое позволило ему построить карьеру. Миллиардер приписывает свой успех наличию свободного времени в юности. У него было время исследовать окружающий мир, читать и размышлять без отвлекающих факторов, таких как смартфоны и социальные сети.