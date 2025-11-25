Основатель крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао (CZ) столкнулся с новыми обвинениями в содействии финансовым операциям террористических группировок, включая ХАМАС и «Хезболла». Иск подан в федеральный суд США от имени более 300 жертв и родственников пострадавших в результате атаки 7 октября 2023 года на Израиль, пишет Bloomberg.

Истцы утверждают, что через Binance с 2023 года могли пройти более $50 млн транзакций, связанных с ХАМАС, «Хезболла» и другими запрещенными в США группировками. При этом свыше $300 млн было отправлено с собственных кошельков Binance на адреса, упомянутые в расследованиях, до атаки, а после нее — еще $115 млн.

В иске, по данным Financial Times, подчеркивается, что переводы продолжались даже после того, как в ноябре 2023 года компания выплатила $4,3 млрд для урегулирования обвинений США в нарушении санкционных режимов и законов о противодействии отмыванию денег.

Адвокаты истцов заявляют, что Binance «обеспечивала инфраструктуру», которая позволяла преступникам и террористическим группировкам переводить крупные суммы, а также сознательно создала «убежище для незаконной деятельности».

Предыстория дела

Ранее Чжао признал нарушение требований по борьбе с отмыванием средств и получил четыре месяца тюрьмы, однако в октябре 2025 года был помилован Дональдом Трампом. По данным Forbes, состояние CZ оценивается примерно в $86 млрд, и он по-прежнему остается владельцем большей части биржи.

Binance уже заявляла в судах по другим делам, что не имела «особых отношений» с ХАМАС и соблюдала международные санкции. После атаки Израиля компания заморозила ряд аккаунтов по запросам правоохранителей.

Представитель Binance заявил, что компания не может комментировать текущие судебные процессы, но подчркнул, что полностью соблюдает «международно признанные санкционные законы, как и другие решения финансовых институтов». Также в компании отметили, что руководители FinCEN (Бюро по борьбе с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями) и OFAC (Управления по контролю за иностранными активами) Минфина США подтвердили, что криптовалюта не используется ХАМАС широко.

Это обвинения шире тех, что фигурировали в уголовном деле и других исках. Ранее Binance и CZ уже сталкивались с отдельным иском в Нью-Йорке, где их обвиняли в создании «тайных» каналов финансирования терроризма.

Новые обвинения могут привести к ужесточению требований к комплаенсу для глобальных криптобирж и усложнению использования криптовалют для обхода американских санкций. Крупным площадкам предстоит более внимательно следить за соблюдением правил, чтобы избежать подобных проблем.

Также не исключен риск, что давление на Binance может распространиться и на другие крупные криптобиржи, занимающие существенную долю рынка.