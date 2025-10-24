Президент США Дональд Трамп предоставил полное президентское помилование Чанпэну Чжао, основателю криптовалютной биржи Binance, ранее признанному виновным в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег. Рынок сразу же отреагировал на это решение ростом.

Freepik

Чжао был приговорен к четырем месяцам тюрьмы в рамках дела, связанного с нарушением требований закона о банковской тайне (Bank Secrecy Act).

В сообщении Белого дома помилование было описано как акцент на «восстановление справедливости» и отказ от политики предыдущей администрации, которая обвинялась в «войне против криптовалют».

Помилование дает Чжао возможность восстановить статус в бизнес-среде, в частности облегчить возвращение Binance на рынок США.

Критики отмечают возможный конфликт интересов, поскольку Binance участвовала в криптовалютных проектах, связанных с семьей Трампа, в том числе World Liberty Financial.

Помилование также вызывает вопросы об этической стороне решений администрации и о степени влияния лоббистских интересов на президентские полномочия.

Binance была оштрафована на $4,3 млрд в рамках урегулирования с властями США.

Чжао по-прежнему остается мажоритарным владельцем Binance, однако американские регуляторы запретили ему занимать руководящие должности. Президентское помилование не возвращает ему автоматически управленческие полномочия, но снимает юридические ограничения, мешавшие работать в США и ряде других стран.

Рынок криптовалют отреагировал на новость о помиловании Чанпэна Чжао резким ростом котировок ведущих активов. По данным Investing.com, сразу после стоимость Bitcoin выросла примерно 2,3%, а токен BNB — на 4,5%. Другой источник сообщает, что BNB подскочил более чем на 5% в течение часа после объявления помилования.

Аналитики отмечают, что шаг администрации Трампа воспринимается рынком как сигнал о возможном пересмотре криптополитики США в сторону либерализации и поддержки частного сектора. Однако часть экспертов предупреждает, что оптимизм может смениться повышенной волатильностью, так как помилование не устраняет системных рисков.