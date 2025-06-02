Совместное исследование ВЦИОМ и Центра биометрических технологий раскрывает динамику восприятия современных методов идентификации среди россиян. Результаты показывают, что биометрические технологии постепенно вытесняют традиционные способы аутентификации, становясь новым стандартом цифровой безопасности.

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Согласно данным исследования, 20% россиян считают биометрию наиболее надежным способом подтверждения личности. При этом уровень доверия к этим технологиям варьируется в зависимости от социально-демографических характеристик: среди обладателей высшего образования показатель достигает 24%, у финансово обеспеченных граждан — 26%, а среди представителей цифрового поколения — 28–29%.

Традиционные методы, такие как передача паспортных данных (8%) и использование паролей (13%), значительно уступают современным решениям. Наблюдается устойчивый тренд: электронные инструменты безопасности воспринимаются как более надежные по сравнению с привычными способами аутентификации.

Особенно востребованной биометрия оказалась в специфических областях. Более половины городских жителей (57%) поддерживают ее применение при аренде электросамокатов. Среди молодежи этот показатель достигает 76%.

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Многие россияне видят в биометрии эффективный инструмент против мошенничества: 53% респондентов одобряют ее использование при оформлении онлайн-кредитов, 51% — для верификации продавцов на маркетплейсах.

За последнее десятилетие биометрические технологии совершили значительный рывок в России. Хотя полный отказ от традиционных методов в ближайшее время маловероятен, высокий уровень поддержки свидетельствует о серьезном потенциале этих решений.

Ключевым фактором успешного внедрения остается просветительская работа. Эксперты считают, что повышение цифровой грамотности и разъяснение принципов работы современных систем идентификации помогут преодолеть существующие барьеры.