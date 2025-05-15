В России может появиться альтернативный способ идентификации покупателей возрастных товаров, включая алкоголь, с использованием биометрических данных. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли Роман Чекушов. Речь идет о применении Единой биометрической системы (ЕБС), которая уже насчитывает около 3 млн зарегистрированных пользователей.

Фото: Freepik

ЕБС представляет собой цифровую платформу, позволяющую получать государственные и коммерческие услуги без личного присутствия. Для регистрации в системе требуется смартфон с камерой и микрофоном, а также учетная запись на портале «Госуслуги». После скачивания специального приложения пользователь делает селфи и записывает образец голоса, после чего получает доступ к различным сервисам.

На сегодняшний день биометрию можно использовать для банковских операций, оформления электронной подписи, прохода в бизнес-центры и даже оплаты проезда в метро. В нескольких крупных городах, включая Москву, уже внедрена система бесконтактной оплаты с помощью распознавания лица.

Оператор ЕБС — «Центр биометрических технологий» — планирует расширить сферу применения системы, включив в нее оплату покупок и подтверждение возраста покупателей. Уже существуют два решения: межбанковский биоэквайринг и система «оплата улыбкой» от Сбера. В ближайшее время их планируют объединить, чтобы создать универсальный инструмент для безналичных расчетов.

Прочитайте также В 2024 году россияне стали чаще интересоваться кредитными историями

По словам главы Центра биометрических технологий Владислава Поволоцкого, биометрия может стать дополнительным способом проверки возраста при покупке алкоголя и других товаров с ограничениями. Это особенно актуально для касс самообслуживания, где сейчас требуется помощь сотрудников магазина.

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) поддерживает инициативу, но подчеркивает важность добровольного использования системы. В организации отмечают, что внедрение биометрии потребует дополнительных затрат на оборудование, что может отразиться на ценах.

В то же время некоторые эксперты видят в этом шаге подготовку к легализации онлайн-продаж алкоголя, которые сейчас запрещены. Представители алкогольной индустрии опасаются, что это приведет к демпингу и росту нелегального оборота.

Прочитайте также Минпромторг выступил за участие продавцов на маркетплейсах в ценообразовании

Ассоциация производителей пива, напротив, считает, что контролируемая онлайн-торговля могла бы снизить долю нелегального рынка и увеличить налоговые поступления. В качестве альтернативы биометрии предлагается использовать QR-коды и двухфакторную аутентификацию.

Если эксперимент окажется успешным, биометрическая идентификация может стать неотъемлемой частью розничной торговли. Однако для этого необходимо решить вопросы с оборудованием, тарифами и защитой персональных данных. Пока система остается добровольной, но в будущем ее применение может расшириться на другие сферы, включая аренду транспорта и онлайн-покупки.