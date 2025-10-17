Российские специалисты разработали систему управления бионическим протезом руки — Omni Hand, которая впервые применила принцип оптического отслеживания активности сухожилий. Этот инновационный метод позволит пользоваться устройством даже людям с сильно поврежденными мышцами рук вследствие травм или заболеваний, рассказали «Известиям» разработчики.

Unsplash

Главное новшество состоит в замене привычных электромиографических сенсоров, реагирующих на мышечные импульсы, на оптические датчики, расположенные на запястье. Эти датчики способны зафиксировать мельчайшие колебания и изменение прозрачности тканей, возникающие при работе сухожилий. Такой подход существенно повышает чувствительность устройства и расширяет круг потенциальных пользователей.

Разработанный прототип позволяет пациенту управлять протезом простыми мысленными командами, вроде воображаемого сжатия ладони или щипкового захвата пальцами. Таким образом достигается гораздо большая свобода действий, приближающая работу протеза к естественным движениям здоровой руки.

Многие исследовательские команды занимаются созданием похожих устройств, однако именно российские инженеры первыми смогли успешно вывести подобный аппарат на стадию серийного производства.

Ожидается, что уже в январе следующего года пациенты смогут официально получать подобные устройства бесплатно благодаря поддержке государства.

Протез уже прошел успешные испытания среди восьми добровольцев, они рассказали о высокой эффективности и удобстве эксплуатации. Подобная технология обещает стать настоящим прорывом для пациентов с серьезными повреждениями мышечной ткани, открывая доступ к комфортным решениям, ранее казавшимся невозможными.

Читайте также Российский производитель биопротезов Steplife намерен провести IPO

Устройство оснащается системой самообучения, позволяющей адаптироваться к индивидуальным особенностям каждого пациента. Чем дольше пациент пользуется протезом, тем лучше он понимает его предпочтения и манеру движений. Разработчики уверены, что этот подход сделает использование новых моделей значительно удобнее и повысит качество жизни тысяч россиян.

Помимо Omni Hand современные исследования активно ведут и в других направлениях разработки инновационных бионических протезов. Например, разрабатываются устройства с обратной тактильной связью, позволяющие ощущать температуру и текстуру предметов. Однако пока ни одна из существующих разработок не достигла уровня зрелости, необходимой для массового внедрения.

Разработки российских учtных вписываются в глобальный тренд нейропротезирования. Аналогичные проекты уже реализуются за рубежом: MIT разрабатывает метод управления мышцами с помощью света, что позволяет более точно контролировать протезы, Open Bionics создала роботизированную руку Hero Arm с множеством захватов, управляемую миоэлектрическими сигналами, а Университет Мичигана внедряет нейроинтерфейсы для управления протезами через мыслительные команды.