Московский разработчик бионических протезов Steplife до конца 2025 года собирается привлечь 200 млн руб. через pre-IPO и выпуск облигаций. Об этом «Коммерсанту» сообщили в компании. Средства направят на серийное производство устройств нового поколения, включая протезы рук на уровне предплечья и плеча. В течение четырех лет Steplife рассчитывает выйти на биржу.

Freepik

В компании среди возможных вкладчиков назвали «розничных инвесторов и ряд институциональных».

ООО «Степлайф», основанное в сентябре 2019 года в Москве, полностью принадлежит АО «Степлайф», а управляющая компания целиком контролируется гендиректором Иваном Худяковым. По итогам 2024 года выручка компании выросла на 112%, до 240 млн руб., чистая прибыль — на 311%, до 96 млн руб.

В Steplife оценивают, что российский рынок протезирования в 2025 году достигнет 70,1 млрд руб. и будет прибавлять по 23% ежегодно, превысив 157 млрд руб. в 2029 году.

Сейчас 65% спроса приходится на механические изделия, однако к 2028 году, по прогнозу компании, 60% рынка займут бионические решения.

Осведомленность пациентов и масштабирование производства постепенно смещают рынок в сторону бионики, отметили в Steplife.

Ранее агентство Smart Ranking зафиксировало замедление роста российского медтех-рынка. Так, суммарная выручка 75 российских medtech-компаний во втором квартале 2025 года составила 14,48 млрд рублей — на 9,42% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Однако по сравнению с первым кварталом 2025 года рост выручки оказался несущественным: прирост составил всего 1,24%. Лидером по темпам роста стал как раз Steplife (+699,41% год к году.)

В агентстве тогда отметили, что Steplife делает ставку на международную экспансию для конкуренции с глобальными лидерами вроде Ottobock и Össur. Так, компания заключила контракт с Суданом на 1 млрд руб., в рамках которого она поставит протезы и создаст пилотный центр протезирования. Параллельно компания готовится к выходу на рынки Северной Африки, Индии, Китая, Малайзии и Бразилии.