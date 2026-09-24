Биотехнологический стартап Enveda, который использует искусственный интеллект для поиска лекарственных соединений в растениях и микроорганизмах, получил $311 млн на развитие своей линейки препаратов и новые клинические испытания. После раунда серии E компанию оценили в $2 млрд.

Galina Nelyubova, Unsplash

Еще несколько лет назад ИИ в поиске лекарств в основном воспринимался как способ ускорить разработку новых препаратов. Теперь Enveda пытается пройти следующий этап и проверить созданных с его помощью кандидатов уже в клинических испытаниях.

Компанию в 2019 году основал Вишва Коллуру, один из первых сотрудников Recursion Pharmaceuticals. Подход Enveda строится на том, что потенциальные лекарственные соединения можно искать не только среди новых молекул, синтезированных в лаборатории, но и среди веществ, уже существующих в природе. ИИ помогает анализировать их и отбирать наиболее перспективные кандидаты для дальнейшей разработки.

Сейчас Enveda уже тестирует несколько препаратов в клинических исследованиях. Один предназначен для лечения тяжелых кожных заболеваний, другой должен помогать сохранять достигнутое снижение веса после прекращения терапии препаратами класса GLP-1.

При этом направление все еще находится на ранней стадии. Пока ни один препарат, созданный с помощью ИИ, не получил одобрения FDA. Enveda входит в число компаний, которые пытаются провести такие разработки через клинические испытания и доказать их эффективность и безопасность.

Новый раунд возглавила Catalio Capital Management, к нему также присоединились Iconiq и другие инвесторы. По данным TechCrunch, сумма сделки более чем вдвое превышает оценку Enveda годичной давности.

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