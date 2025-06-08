Бизнес-социальная сеть TenChat представила результаты масштабного опроса, в котором приняли участие более 4 тыс. россиян. Исследование раскрывает ожидания и опасения предпринимателей, инвесторов и профессионалов относительно мира через десять лет. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

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Треть респондентов (34%) считают, что ближайшее десятилетие будет определяться технологическим прорывом — развитием ИИ, роботизации и автоматизации. Однако оптимизм уравновешивается тревогами: 27% опасаются экологического кризиса, а каждый пятый (20%) — роста социального неравенства.

Директор по развитию TenChat Александр Петров отмечает, что россияне воспринимают будущее как сложный баланс между технологическим прогрессом и социальными проблемами. По его словам, явно прослеживается запрос на устойчивое развитие и справедливость.

Примечательно, что лишь 7% верят в глобальное сотрудничество как двигатель изменений, а 12% делают ставку на возврат к традиционным ценностям.

Биотехнологии и генная инженерия возглавили рейтинг самых перспективных направлений (27%), опередив квантовые компьютеры (24%) и искусственный интеллект (22%). Метавселенные (12%) и космические проекты (9%) оказались менее востребованы в глазах респондентов, что свидетельствует о прагматичном подходе к инновациям.

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39% участников прогнозируют исчезновение традиционных офисов, а 31% — радикальное изменение университетского образования. При этом только 12% беспокоятся о судьбе бумажных денег и приватности, демонстрируя уверенность в постепенной цифровизации без революционных потрясений.

Творческие способности (39%) и эмоциональный интеллект (26%) значительно опередили технологические навыки (9%) в списке качеств, которые станут наиболее востребованными. Это отражает сдвиг в сторону «человеческих» компетенций в эпоху автоматизации.

36% респондентов с энтузиазмом ждут будущего как времени возможностей, 28% настроены осторожно-оптимистично. Пессимистичный взгляд разделяют 19%, тогда как тревогу испытывают лишь 13%. 5% признались, что не задумываются о долгосрочных перспективах.

В открытых ответах будущее чаще всего описывали как «умное», «непредсказуемое» и «цифровое». Исследование показывает, что россияне сохраняют веру в технологический прогресс, но делают акцент на человеко-ориентированном развитии, где креативность и эмпатия становятся ключевыми конкурентными преимуществами.