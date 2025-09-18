На ИТ-форуме Kazan Digital Week технологическая компания Platforma представила концепцию российской биржи данных — цифровой площадки для обмена коммерческими данными и продуктами на их основе. Цель проекта — повысить конкурентоспособность компаний и ускорить цифровую трансформацию экономики. «Инк» обсудил с экспертами плюсы и минусы этой разработки.

Российская биржа данных будет ориентирована на обезличенные сведения, что позволит бизнесу использовать их без нарушения законодательства о персональных данных. Проект предусматривает верификацию качества данных, продвинутую анонимизацию и защищенные каналы передачи информации.

При этом, по словам Дмитрия Смирнова, директора по развитию бизнеса в ретейле, FMCG и агропромышленном комплексе компании КРОК, с одной стороны, такие биржи открывают значительные возможности для средних и мелких предприятий, позволяя им получить доступ к рыночным инсайтам и аналитике, которые ранее были доступны только крупным игрокам.

«С другой — возникает закономерный вопрос: нужны ли подобные платформы крупным ретейлерам, которые уже обладают собственными значительными массивами данных. Для них интеграция в подобные системы сопряжена с существенными инвестициями и операционными затратами, при этом прямая выгода не выглядит очевидной».

Поэтому ключевой вызов для создания такой биржи в России заключается не в технологической реализации, а «в создании такой экономической и операционной модели, которая обеспечивала бы ощутимую взаимную выгоду для всех участников — где ценность получаемых крупным ретейлером данных многократно превышала бы затраты и потенциальные риски», убежден Смирнов.

Говоря о плюсах подобного ресурса для МСП, Владислав Тюрин, эксперт по цифровой трансформации, подчеркивает:

«Для малого и среднего бизнеса важны не сами данные, а аналитика на их основе. Если платформа предоставит готовые, контекстно-зависимые выводы по запросам компаний, она действительно станет востребованной».

Он отмечает, что рынок данных нельзя рассматривать как набор «упакованных массивов». Это скорее многосторонняя экосистема, где ценность создается через технологические и аналитические сервисы. Без них участие малого и среднего предпринимательства будет ограничено ролью поставщиков данных, а не получателей конкурентных преимуществ.

Михаил Хачатурян, доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансовой академии при правительстве РФ, видит в платформе инструмент оптимизации бизнес-процессов:

«Компании смогут быстрее находить партнеров, оценивать состояние рынка и принимать решения о выходе на новые регионы. Опыт Китая показывает, что эффективность МСП в таких условиях может вырасти на несколько процентов, а деловая активность — на 3–5%».

Наибольший эффект, по его мнению, получат предприятия, работающие в электронной коммерции, логистике, финтехе и управлении персоналом. В этих сферах прозрачность коммуникаций и снижение транзакционных издержек особенно критичны.

Кирилл Гончаров, директор по продукту и цифровой трансформации BusinessPad, в свою очередь акцентирует внимание на необходимости прикладной ценности платформы:

«Для малого бизнеса важны не сами массивы, а возможность получать быстрые выводы: какие товары востребованы, какие тренды формируются, где перераспределить ресурсы».

Эксперт предупреждает, что это пока один из серьезных минусов проекта — без встроенных аналитических сервисов МСП останутся лишь поставщиками данных, что не даст им конкурентного преимущества. Встроенная аналитика — ключевой фактор успешного внедрения платформы.

Представители Platforma отмечают, что разработка биржи данных ведется уже более года, включая изучение международного опыта и формирование технологической дорожной карты проекта. Полноценная реализация может занять несколько лет, с учетом привлечения экспертов из ИТ, юриспруденции и кибербезопасности.

Владислав Тюрин добавляет, что успешность проекта будет зависеть и от нормативной базы, применение которой пока в проекте не определено:

«Вопросы правового регулирования, включая ответственность за нарушение прав третьих лиц и обработку данных, остаются критичными. Бизнес будет крайне осторожен в совершении сделок без четких правил».

С ним согласен Дмитрий Красников, руководитель Big Data & BI в компании-эксперте по защите цифровизации К2Тех: ключевым вопросом успеха биржи данных станет регуляторика.

«Компании, предоставляющие свои данные, должны быть уверены в эффективности такого обмена, понимать, какую выгоду они получат — будь то рост эффективности, оптимизация процессов или новые бизнес-модели».

Он добавил, что центральной проблемой остается обезличивание данных, и анонимизация должна здесь стать безупречной, чтобы как исключить риски реидентификации и соблюсти требования ФЗ-152 (о персональных данных), так и сохранить практическую ценность данных для анализа и машинного обучения.

Эксперты сходятся во мнении, что создание российской биржи данных — важный шаг для цифровой экономики, который может открыть МСП доступ к качественной аналитике, снизить издержки и ускорить рост бизнеса, но его успех зависит от комбинации технологий, аналитики и регулирования.

Зарубежный опыт

В Китае уже несколько лет развиваются региональные биржи данных — в Шанхае, Шэньчжэне, Гуанчжоу, Гуйяне. Эти площадки позволяют компаниям регистрировать наборы данных как активы, проверять их качество и сопровождать сделки. Многие платформы ориентированы не только на продажу «сырых» наборов, но и на услуги по анонимизации, верификации и сопровождению сделок.

За пределами Китая больше распространены облачные маркетплейсы. Так, AWS Data Exchange от Amazone и Snowflake Marketplace предоставляют бизнесу доступ к готовым наборам данных по подписке. В Европе создается федерация дата-пространств в рамках инициативы Gaia-X, а в Сингапуре работают SGTraDex (для логистических данных) и SGFinDex (для финансовых).