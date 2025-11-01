Анализ октябрьской динамики цен на мировых биржах выделил явных лидеров: кобальт с самым значительным подорожанием и апельсиновый сок с наиболее существенным удешевлением. Об этом пишет «Прайм», ссылаясь на данные ведущих торговых площадок, включая ICE Futures, CME Group и Шанхайскую биржу металлов.

Freepik

Цена на кобальт, стратегический металл, широко используемый в производстве высокопрочных сталей и, что особенно важно, в аккумуляторах для электротранспорта и электроники, в октябре совершила резкий скачок. Его стоимость увеличилась на 28,5% по сравнению с показателями предыдущего месяца.

Также существенную положительную динамику показали другие цветные и драгоценные металлы: палладий подорожал на 15,8%, а литий, также критически важный для аккумуляторной индустрии, прибавил в цене 9,5%.

На рынке сельскохозяйственного сырья наиболее заметный рост был отмечен у соевых бобов, котировки которых выросли на 8,2%. Также значительно укрепились позиции кофе: сорт робуста подорожал на 7,3%, а более дорогой сорт арабика — на 3,8%.

В сегменте энергоносителей наибольшую динамику показали цены на природный газ в США, где стоимость выросла на рекордные 19,4% за месяц. В тройку лидеров по росту в этой категории также вошли дизельное топливо, подорожавшее на лондонской бирже на 7,6%, и топочный мазут, цена на который увеличилась на 6,9%.

В противоположной ситуации оказался рынок апельсинового сока, который пережил обвал котировок. Цены на эту продукцию рухнули на 23,3% в месячном выражении, что сделало ее самым дешевеющим товаром в мире по итогам октября.

Значительное снижение также затронуло рынок свинины, где стоимость упала на 18%, и рынок редкоземельного металла неодима, жизненно важного для производства мощных магнитов в электронике и «зеленых» технологиях, который подешевел на 13,4%.