Половина жителей России пьют кофе несколько раз в течение дня, следует из исследования «ЮMoney» и аналитического ресурса «Чек индекс» компании «Платформа ОФД», проведенного по случаю Международного дня кофе — 1 октября. При этом большинство потребителей переместились из заведений в домашнюю обстановку, а цены на напиток в рознице за год поднялись на 12%. Подробности — в распоряжении «Инка».

Предпочтения потребителей

Согласно опросу 1,5 тыс. пользователей «ЮMoney» из всех регионов России, каждый пятый (22%) респондент выпивает минимум одну чашку ежедневно. Полностью отказываются от напитка только 12% участников опроса. Остальные употребляют кофе реже: 6% — еженедельно, 5% — несколько раз за месяц, столько же — в особых случаях.

Почти половина респондентов (47%) по-прежнему отдают предпочтение растворимому кофе. Однако доля владельцев кофемашин достигла 32%. Турку (джезву) используют 11% участников. Набирают популярность альтернативные методы: гейзерные кофеварки применяют 5%, дрип-пакеты — 4%, аэропресс — 1%.

«Покупатели стали более осознанно подходить к выбору кофе и обращать больше внимания на качество. Из простого стимулятора кофе превращается в важный элемент образа жизни», — заявила руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов «ЮMoney» Ирина Полякова.

Каждый четвертый россиянин выбирает зерна из Бразилии, каждый пятый — из Колумбии. Эфиопский кофе предпочитают 8%, по 2% приходится на Индонезию, Уганду и Кению.

Большинство россиян (58%) употребляют напиток дома. На рабочем месте кофе пьют 22%, в заведениях — 16%, с собой в дороге покупают 4%.

Среди напитков в кофейнях лидирует капучино (25%), за ним следуют американо (18%) и латте (15%). Раф выбирают 8%, флэт уайт — 6%, макиато — 4%. На долю ристретто, доппио, лунго и кофе без кофеина приходится по 1%.

Для удовольствия напиток употребляют 57% респондентов, для бодрости в течение дня — 31%, чтобы проснуться утром — 30%. По привычке пьют 12%, за компанию — 8%.

Сахар добавляют 30% опрошенных, молоко или сливки — 29%. Черный кофе без добавок предпочитают 23%. Альтернативное молоко используют 8%, что отражает тренд на здоровое питание.

Динамика рынка

Большинство россиян (37%) тратят на кофе менее 1 тыс. руб. ежемесячно. От 1 тыс. до 2 тыс. руб. выделяют 25%, от 2 тыс. до 4 тыс. руб. — 18%. У 6% участников расходы превышают 10 тыс. руб. в месяц.

Средняя стоимость кофе в рознице за июнь-июль выросла до 829 руб., что на 12% больше показателя прошлого года, по данным «Чек индекса». Общее количество покупок сократилось на 5%, в то время как оборот увеличился на 8%.

Зерновой кофе подорожал на 22% — до 1508 руб. за упаковку, оборот поднялся на 14%, а число покупок упало на 8%. Растворимый стал дороже на 11%, достигнув 461 руб., при снижении количества покупок на 4% и росте оборота на 7%. Молотый подорожал на 16% — до 650 руб., при падении покупок на 10% и увеличении оборота на 5%. Капсулы выросли в цене на 17%, до 881 руб., покупок стало меньше на 11%, оборот вырос на 6%.

«Рост цен на кофе влияет на потребительский спрос более существенно, чем в прошлом году. На фоне высокой базы прошлого года в текущем сезоне число покупок оказалось ниже», — сообщил генеральный директор «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков.

Количество торговых точек сократилось на 6% из-за конкуренции с домашними кофемашинами, продажи которых годом ранее выросли на 25−30%. Ускоряется переход продавцов в онлайн, особенно в сегменте зернового кофе, благодаря развитию региональной интернет-дистрибуции.