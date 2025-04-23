Ведущая криптовалюта биткоин поднялась в цене выше $94 тыс. и обошла Google по рыночной капитализации, однако впереди остаются еще четыре актива. Это золото и акции компаний Apple, Microsoft и NVIDIA.

companiesmarketcap.com

Рыночная капитализация биткоина превысила стоимость компании Alphabet, управляющей Google, после того как цена криптовалюты поднялась выше $94 тыс.

По данным Coinmarketcap на 13:00 мск 23 апреля, капитализация биткоина составляет $1,868 трлн, Google — $1,859 трлн. За последние сутки эти показатели выросли на 6,38% и 2,7% соответственно.

Еще 22 апреля биткоин находился на седьмом месте рейтинга. Но в течение суток поднялся на две строки, сместив вниз также серебро с капитализацией $1,855 трлн.

В CryptoQuant отмечают спрос на криптовалюту со стороны «китов» на крупнейших криптобиржах — Binance и Coinbase. Эти две биржи попеременно подталкивают рынок вверх, создавая очень благоприятную ситуацию, считают аналитики.

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Цена биткоина отыграла провал ниже $80 тыс., произошедший в начале апреля на фоне неопределенности, вызванной новыми торговыми пошлинами США. На 13:00 мск токен торгуется около $94 тыс., цена актива выросла с начала недели на 10%, только за последние сутки — больше чем на 6%.