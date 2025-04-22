Компания Ahrefs проанализировала влияние функции AI Overviews от Google на поисковой трафик популярных сайтов. Исследование показало, что с момента введения этой функции пользователи стали на 34,5% реже переходить на сайты из поиска. Это противоречит заявлениям Google о том, что генеративный ИИ помогает пользователям активнее взаимодействовать с веб-контентом.

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Авторы исследования проанализировали 300 тыс. поисковых запросов, из которых одна половина отображалась с AI Overviews, а вторая — без нее. Оказалось, что 99,2% поисковых запросов с AI Overviews были информационного характера. Данные были получены напрямую из Google Search Console.

В марте 2024 года, перед выпуском AI Overviews в США, средний CTR для первого результата поиска составлял 0,073. Год спустя этот показатель упал до 0,026. По оценкам Ahrefs, ожидаемый CTR без AI Overviews был бы примерно 0,04. Райан Лоу, директор по контент-маркетингу Ahrefs, прогнозирует, что показатели кликабельности продолжат снижаться.

Между тем Google уже экспериментирует с еще более агрессивным редизайном под названием AI Mode. Вместо классических результатов поиска интерфейс будет направлять пользователей к диалоговому общению с ИИ-генерируемыми ответами. Другие компании, включая OpenAI и Perplexity, также продвигают модели, которые извлекают информацию непосредственно из веб-страниц и генерируют ответы в режиме реального времени.

Если эта новая модель поиска с использованием ИИ победит, это фундаментально изменит природу открытого интернета. Веб-сайты не только потеряют видимость, но и утратят прямой контакт с пользователями. Крупные технологические и ИИ-компании станут основными хранителями информации, определяя условия того, что будет показано, процитировано или проигнорировано. Для издателей и создателей контента последствия очевидны: чтобы достичь аудитории, им придется подчиняться правилам платформ.