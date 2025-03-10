Стоимость биткоина снизилась до $80 тыс. Трамп подписал указ о создании стратегического резерва биткоинов, после чего на рынке криптовалюты наблюдается волатильность. Инвесторы разочарованы тем, что Белый дом не объявил о покупках криптовалюты, но эксперты считают, что в долгосрочной перспективе создание подобного резерва благоприятно отразится на рынке.

На минимуме цена биткоина упала до $80 052,5, следует из данных биржи Binance. К 12:53 падение замедлилось, биткоин торговался по $82 566 (-3,6%). Ethereum стоил $2 180,6 (-5%).

Указ Трампа о создании стратегического резерва биткоинов и государственного запаса цифровых валют был опубликован Белым домом 6 марта. Согласно ему, в стратегический резерв будет включена криптовалюта, конфискованная в рамках уголовных и гражданских дел.

При этом власти намерены разработать стратегии приобретения биткоинов, но без дополнительных расходов бюджета и налогоплательщиков. Альткоины Ethereum, XRP, Cardano и Solana будут объединены в государственный запас цифровых активов, в него также будут зачисляться конфискованные токены.

После публикации указа стоимость биткоина упала, поскольку инвесторы ожидали более агрессивного подхода. Несмотря на это, некоторые аналитики находят создание стратегического резерва криптовалюты благоприятным для рынка в долгосрочной перспективе.

Как считает главный инвестиционный директор Bitwise Asset Management Мэтт Хуган, нужно оценить, увеличивает ли этот указ вероятность, что биткоин станет геополитически важной валютой или активом в будущем, и создадут ли другие страны свои стратегические криптовалютные резервы по примеру США.

Сам Хуган считает, что «однозначно да». «Важность этих вопросов заключается в том, что они определяют, будет ли биткоин стоить $80 тыс. или $1 млн», — заявил эксперт.

Ранее Трамп в социальных сетях объявил названия пяти цифровых активов, которые он планирует включить в новый стратегический резерв криптовалют США, что резко повысило рыночную стоимость каждой из них. По его словам, в цифровые активы войдут биткоин, Ether, XRP, solana и cardano.