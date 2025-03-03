Президент США Дональд Трамп в социальных сетях объявил названия пяти цифровых активов, которые он планирует включить в новый стратегический резерв криптовалют США, что резко повысило рыночную стоимость каждой из них.

Трамп сообщил, что в цифровые активы войдут биткоин, Ether, XRP, solana и cardano. После его заявления, биткоин, крупнейшая в мире криптовалюта, выросла в цене более чем на 11% до $94164, а Ether, — на 13% до $2516.

По данным компании CoinGecko, специализирующейся на анализе криптовалют, за несколько часов после заявления Трампа общий объем рынка криптовалют вырос примерно на 10%, или более чем на $300 млрд.

Трамп заручился поддержкой криптоиндустрии в ходе своей предвыборной кампании 2024 года. Также на прошлой неделе он провел первый криптовалютный саммит в Белом доме, а его семья уже выпустила свои собственные монеты.

При его предшественнике Джо Байдене, регулирующие органы ограничили деятельность этой отрасли, в целях предотвращения мошенничества и отмывания денег.

При Трампе Комиссия по ценным бумагам и биржам прекратила расследования в отношении нескольких криптовалютных компаний и отозвала иск против Coinbase, крупнейшей криптовалютной биржи в США.

Однако в последние недели цены на валюты резко упали, а некоторые потеряли почти весь прирост, достигнутый после того, как победа Трампа на выборах вызвала волну ажиотажа в отрасли.

Аналитики подчеркивают, что рынку нужна причина для роста, например, признаки того, что Федеральная резервная система США планирует снизить процентные ставки, или четкая нормативная база в поддержку криптовалют от администрации Трампа. Джефф Кендрик, аналитик Standard Chartered, считает, что биткоин достигнет отметки в $500 000 по сравнению с рекордным максимумом в $109 071 до того, как Трамп покинет свой пост.

Квартальные отчеты показали, что управляющие активами увеличили ассигнования в американские ETF, привязанные к цене спот биткоина в четвертом квартале 2024 года. Аналитики и эксперты в области права расходятся во мнениях относительно того, потребуется ли акт Конгресса для создания резерва.

Некоторые утверждают, что резерв может быть создан через стабилизационный биржевой фонд Казначейства США, который может быть использован для покупки или продажи иностранных валют. Криптогруппа Трампа планировала рассмотреть возможность создания резерва за счет криптовалют, изъятых в ходе действий правоохранительных органов.

Напомним, что недавно Трамп издал указ, предписывающий министерствам финансов и торговли создать суверенный фонд благосостояния для Соединенных Штатов. Его сумма может превышать $2 трлн.