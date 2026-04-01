Биткоин (BTC) завершил первый квартал 2026 года на уровне $66 619, снизившись с $87 508 на начало года. Это самое сильное падение в первом квартале с 2018 года, когда биткоин потерял 50% — с $14 112 до $6 973.

Падение продолжает тренд конца 2025 года, когда биткоин потерял 23% — с $114 057 до $87 508. В итоге за последние шесть месяцев биткоин подешевел примерно на 41,6%.

Давление на рынок усилила эскалация на Ближнем Востоке, которая ухудшила настроения инвесторов как на крипторынке, так и на фондовых площадках.

Дополнительным фактором стали изменения потоков капитала в биткоин-ETF в США. По данным SoSoValue, чистый отток из спотовых биткоин-ETF в первом квартале составил $496,5 млн: $1,8 млрд инвесторы вывели в первые два месяца, а в марте $1,32 млрд частично вернулись.

Андри Фаузан Адзима, руководитель исследовательского отдела Bitrue, отметил, что падение курса в первом квартале в основном связано с оттоком средств из ETF, устойчивой инфляцией, осторожной политикой ФРС и снижением аппетита к риску.

Несмотря на текущую просадку, долгосрочный интерес к биткоину сохраняется. По словам Мина Чонга, научного сотрудника Presto Research, признаков структурного разворота в отношении биткоина пока немного. Институциональный интерес и внедрение остаются стабильными — это указывает на скорее циклический, чем фундаментальный характер коррекции.

Ник Рук, директор по исследованиям LVRG, отметил, что для того, чтобы тренд развернулся во втором квартале, потребуется возвращение притока средств в ETF, явный прогресс в регулировании криптовалют в США, а также смягчение денежно-кредитной политики.

По данным The Block, за последние 24 часа биткоин прибавил 2,5% и на утро среды по восточному времени достиг $69 116.

