Московская биржа готовится запустить торги криптовалютами в России. Площадка уже разработала концепцию и планирует старт на лето 2026 года — сразу после вступления в силу закона «О цифровой валюте и цифровых правах». Речь идет именно о прямых сделках с криптоактивами (в первую очередь с биткоином и эфиром), а не о производных инструментах.

Kanchanara/Unsplash

По данным инсайдеров, сейчас биржа занимается технической подготовкой и создает для брокеров «песочницу» — тестовую среду для отработки операций. Без участия брокеров такой проект не реализовать, отмечают источники. С технической стороны потребуется интеграция с блокчейн-сетями, внедрение систем хранения активов и усиленные меры кибербезопасности.

Конкуренцию Мосбирже может составить СПБ Биржа — она традиционно быстрее внедряет инновации и тоже заявила о готовности добавить криптоинструменты после принятия законов. Обе площадки находятся под санкциями США, но эксперты поясняют: ограничения не запрещают торговлю криптовалютами, а лишь закрывают доступ к западной расчетной инфраструктуре.

С 1 июля 2026 года вступает в силу закон, легализующий криптобиржи под контролем ЦБ. Криптовалюта признается инвестиционным активом, торги будут идти в рублях. Анонимные монеты (Monero, Zcash) попадают под запрет. Неквалифицированным инвесторам станут доступны только биткоин и эфир, прошедшие листинг в России.

Прочитайте также Самозанятые в Белоруссии смогут получать зарплату в криптовалюте

Торговля будет организована по привычной схеме — через брокеров, с хранением активов в цифровых депозитариях. Одним из таких депозитариев станет «Инфинитум». Среди первых активов, помимо биткоина и эфира, эксперты называют Solana и, возможно, рублевые стейблкоины.

При этом вывести купленную на российских биржах криптовалюту на зарубежные площадки вроде Binance будет сложно. Иностранные биржи проверяют транзакции и не принимают токены, связанные с санкционными рисками. Купить криптоактивы внутри страны будет можно, но рынок окажется очень ограниченным.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.