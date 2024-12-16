Биткоин вырос до рекордной отметки и торгуется выше $106 тыс. Это случилось после того, как избранный президент Дональд Трамп заявил, что планирует создать в США резерв в биткоинах, аналогичный стратегическому резерву нефти, сообщает Reuters.

Биткоин, самая известная криптовалюта в мире, достиг максимума в $106 533. На последних торгах он прибавил 3,2% и достиг почти $104,5 тыс. По словам аналитика Тони Сикамор, следующая цифра, к которой будет стремиться рынок, — $110 тыс.

Настроения инвесторов также улучшились после включения MicroStrategy в индекс Nasdaq 100. Возможно, это приведет к увеличению притока средств в компанию, занимающуюся разработкой программного обеспечения.

Инвесторы надеются, что Трамп создаст более благоприятные условия для регулирования, что повысит настроения вокруг альтернативной валюты. За год биткоин вырос на 192%.

По данным компании CoinGecko, по состоянию на июль правительства разных стран мира владели 2,2% от общего объема биткоина. Причем Соединенные Штаты обладали почти 200 тыс. биткоинов, стоимость которых на текущий момент составляет более $20 млрд.

Также значительным количеством этой криптовалюты обладают Китай, Великобритания, Бутан и Сальвадор, в то время как другие страны рассматривают возможность создания криптовалютных стратегических резервов.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что нынешняя администрация США подрывает роль американского доллара как резервной валюты в мировой экономике, используя его в политических целях. По его словам, это вынуждает многие страны обращаться к альтернативным активам, в том числе криптовалютам.

«Я думаю, что следует быть осторожными в отношении стратегического резерва и, по крайней мере, учитывать, что это вряд ли произойдет в ближайшее время», — сказал Крис Уэстон, глава исследовательского отдела компании Pepperstone.

Биткоин вырос более чем на 50% с 5 ноября, дня проведения выборов в США. По данным CoinGecko, общая стоимость криптовалютного рынка за год почти удвоилась и достигла рекордных $3,8 трлн.

Трамп, который однажды назвал криптовалюты мошенничеством, во время своей предвыборной кампании поддержал цифровые активы. Он пообещал сделать Соединенные Штаты «криптостолицей планеты».

По мнению Трампа, правительство владеет достаточным количеством биткоинов, полученных путем конфискации в ходе уголовных дел. Их стоимость составляет $20 млрд. Ранее сообщалось, что перевод золотовалютного резерва США в биткоины станет крупнейшей криптовалютной аферой.