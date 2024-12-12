За последний месяц стоимость биткоина выросла более чем на 50%, превысив отметку в $100 тыс. Это произошло отчасти потому, что сторонники криптовалют, рассчитывают убедить президента США сделать золотовалютный резерв реальностью, утверждает издание.

Правительство поддерживает различные стратегические запасы, например, нефти, для обеспечения поставок товаров, имеющих решающее значение для экономики или безопасности страны. Чтобы обеспечить полную занятость, низкую инфляцию и стабильность банковского сектора, Федеральная резервная система покупает и продает активы.

По мнению Трампа, правительство владеет достаточным количеством биткоинов, полученных путем конфискации в ходе уголовных дел. Их стоимость составляет $20 млрд.

Но законопроект, представленный сенатором Синтией Ламмис, предлагает пойти гораздо дальше. По ее планам правительство должно будет приобрести еще 1 млн биткоинов в течение пяти лет, а затем хранить эти запасы еще как минимум 20 лет.

Покупка криптовалюты на деньги налогоплательщиков не будет служить никакой общественной цели. Она не имеет промышленного применения, не претендует на реальные денежные потоки и не связана с реальной экономикой, а ее цена зависит от того, сколько за нее готовы заплатить.

Однако создание «крипторезерва» значительно обогатило бы владельцев токенов. Стремительный рост курсов криптовалют после выборов в США дает представление о том, что может произойти в этом случае.

Если бы мировые инвесторы вложили хотя бы небольшую часть своих активов в биткоин, то примерно 20 млн существующих токенов быстро бы выросли в цене, тем более что на самом деле торгуется лишь их малая часть.

Чтобы наполнять резерв, Казначейству либо придется брать займы, что еще больше увеличит долги страны и расходы по их обслуживанию, либо Федеральной резервной системе придется печатать деньги, подстегивая инфляцию и подрывая доверие к доллару.

Взамен правительство получит большое количество токенов, не приносящих никакого дохода в виде процентов или дивидендов. Сторонники криптовалют настаивают на том, что правительство сможет продать их с прибылью и расплатиться с долгами.

Но учитывая принудительный характер покупок, а также волатильность биткоина и отсутствие параметров определения его стоимости, риск потерь будет велик. В конечном итоге резерв может оказаться бесполезным.

Сочетание растущей стоимости биткоина и поддержки со стороны правительства может сделать его крайне привлекательным для банков и других финансовых институтов.

Если бы регуляторы разрешили, кредитные организации могли бы выдавать займы в долларах под залог криптовалюты, позволяя владельцам превратить ее в реальные деньги. Однако если залог потеряет значительную часть стоимость, то финансовую систему будет ждать крах.

Изначально биткоин был проектом, позволяющим людям проводить транзакции, не полагаясь на централизованных посредников или правительство. Теперь же посредники, такие как криптовалютная биржа Coinbase Global, лоббируют в правительстве то, что по сути является огромной субсидией.

Напомним, что недавно курс биткоина впервые превысил отметку в $100 тыс. Его стоимость растет благодаря обещаниям правительства США продвигать меры, связанные с упрощением регулирования этой валюты. Эксперты считают, что достижение исторического максимума говорит о зрелости криптовалют.