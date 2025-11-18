Курс биткоина снова резко просел — на бирже Coinbase цена опустилась ниже $90 тыс., впервые с весны. Это заметный откат, который показывает, что настроение на рынке ухудшается. По данным Reuters, многие инвесторы сейчас продают криптовалюту, а желающих покупать стало меньше. Это и потянуло цену вниз.

Unsplash

Американские пользователи Coinbase в последние недели стали менее активными: они меньше торгуют и осторожнее относятся к рисковым активам. Поэтому спрос на биткоин падает, а вместе с ним — и его стоимость.

Еще одна причина — крупные игроки выводят деньги с рынка. Когда это делают большие фонды, цена тоже обычно падает.

Аналитики XWIN Research связывают падение биткоина с паникой среди новых и краткосрочных инвесторов, которые при пробое уровня $100 тыс. начали массово фиксировать убытки, особенно если торговали с плечом — за счет заемных средств биржи. Долгосрочные держатели тоже продавали, но в обычных для цикла объемах. Но притока новых денег оказалось недостаточно, чтобы компенсировать распродажи, однако эксперты считают происходящее не сменой тренда, а «жесткой перезагрузкой» рынка перед возможным восстановлением.

Компании, которые работают с криптой — биржи, сервисы, майнинговые проекты — могут почувствовать давление: падают комиссии, уменьшается оборот, клиенты становятся пассивнее. А бизнесам, которые держат часть средств в биткоине, приходится смотреть на снижение стоимости своих активов.

Аналитики предупреждают: если ситуация не стабилизируется, биткоин может упасть еще ниже. Но есть и обратная точка зрения — некоторые инвесторы считают такие откаты возможностью для покупки.

Сейчас рынок в подвешенном состоянии: или он найдет точку опоры и начнет восстанавливаться, или падение продолжится.