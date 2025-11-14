Курс биткоина в пятницу просел примерно до $96−97 тыс., впервые за несколько месяцев опустившись ниже ключевого уровня в $100 тыс. Причинами называют снижение ожиданий по смягчению денежно-кредитной политики США, рост доходности облигаций и общее ухудшение аппетита к риску (так как криптовалюта считается рискованным активом).

Freepik

На крупных обменниках ликвидации (то есть автоматическое закрытие позиций с кредитным плечом) превысили $1 млрд за 24 часа, причем значительная доля приходилась на длинные позиции, которые планировали рост курса. То есть трейдеры с кредитным плечом, рассчитывая на продолжение роста, получили убытки, что усилило давление на рынок.

Для предпринимателей, особенно тех, кто работает с криптовалютой или использует ее как часть бизнес-структуры (например, при оплате, резерве или инвестициях), это падение — сигнал к осторожности.

Падение курса может увеличить себестоимость входа, усложнить расчеты в криптовалюте или вызвать курсовые потери.

Представитель инвестиционной фирмы Dragonfly Capital Хабиб Куреши назвал текущую коррекцию «незначительной» и призвал не паниковать — по его мнению, она укладывается в обычный диапазон 20−25% для этого цикла. Это важное замечание для бизнеса: падение не обязательно сигнал аварии, а скорее предупреждение о нестабильности.

Тем не менее ситуация требует внимания. Если предприниматели держат значительные суммы в биткоинах, имеют обязательства в криптовалюте или используют ее для трансграничных операций, важно пересмотреть риски: наличие резервов, корректировка ценовых моделей, возможность переключения на более стабильные инструменты.

Последнее снижение курса биткоина показывает, что даже сильные криптоактивы могут быстро реагировать на макроэкономику. Поэтому для предпринимателей это новой повод пересмотреть сценарии, оценить степень зависимости бизнеса от волатильных активов и выстроить запасной план на случай дальнейших колебаний.