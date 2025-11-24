Китайская компания Pop Mart, создатель популярных игрушек Labubu, подала два иска в Суд по интеллектуальным правам против российского предпринимателя Евгения Клинецкого. Предмет спора — товарные знаки «Monster», зарегистрированные предпринимателем, пишет Shoppers.



Компания требует досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «Monster» в 28-м классе МКТУ, который включает игрушки. В ноябре 2025 года были поданы отдельные иски: один оспаривает словесный знак, другой — комбинированный знак с изображением. Pop Mart утверждает, что Клинецкий не использует эти товарные знаки для игрушек, а занимается производством безалкогольных напитков.

В сентябре 2024 года Pop Mart пыталась зарегистрировать в России товарный знак The Monsters для игрушек, но получила отказ Роспатента. Ведомство сослалось не только на знак Клинецкого, но и на права Disney на «Монстров».

Игрушки Labubu с кроличьими ушками и хитрой улыбкой стали мировым трендом в 2024−2025 годах после того, как участница Blackpink Лиза появилась с такой игрушкой. В Россию мода добралась в 2025 году, вызвав взрывной рост продаж на маркетплейсах.

Эксперты отмечают сложность ситуации для Pop Mart. С одной стороны, если Клинецкий действительно не использует знак для игрушек, суд может его аннулировать. С другой стороны, в России уже существуют зарегистрированные знаки Monster High от Mattel и «Монстры» Disney, что создает дополнительные препятствия для китайской компании. Отсутствие официальных каналов дистрибуции Pop Mart в России также осложняет доказывание заинтересованности в использовании знака.