Акции китайской компании Pop Mart International упали почти на 9% на бирже в Гонконге, что стало самым значительным снижением с апреля. Это произошло после понижения рейтинга акций аналитиками JPMorgan Chase которые указали на слабые катализаторы роста и непривлекательную оценку. Об этом пишет Bloomberg.

Unsplash

С пика 26 августа компания потеряла около $13 млрд рыночной капитализации, или четверть своей стоимости. Несмотря на падение, акции Pop Mart выросли более чем на 180% с начала года. В 2024 году котировки выросли более чем в четыре раза благодаря буму игрушек Labubu.

Аналитики JPMorgan отметили признаки угасания ажиотажа вокруг дизайнерских игрушек Pop Mart. «Мы считаем, что оценка завышена, и любое незначительное отклонение от фундаментальных показателей/негативные сообщения в СМИ (например, снижение цены при перепродаже и стороннее лицензирование) могут привести к снижению показателей», — написали аналитики JPMorgan.

Pop Mart планирует выпустить новую версию Labubu к Рождеству, а также стремится запустить производство интерактивных игрушек, отметили аналитики JPMorgan. Однако, по словам аналитиков, эти катализаторы «малозаметны». В результате эксперты понизили рейтинг акций с «выше рынка» до «нейтрального».

Ранее создатель коллекционных фигурок Лабубу и основатель китайской компании Pop Mart Ван Нин вошел в список 100 богатейших людей планеты. Он занял 85 место. Согласно Bloomberg Billionaires Index, 38‑летний Ван Нин за год увеличил свои активы почти на $20 млрд.