Китайский технологический гигант Alibaba объявил о значительных инвестициях в размере 3 млрд юаней (около $431 млн) для привлечения пользователей в свое приложение искусственного интеллекта Qwen AI. Масштабная кампания, приуроченная к празднованию Лунного Нового года, стартует 6 февраля и значительно усиливает маркетинговую гонку среди ведущих IT-компаний Китая.

Заявленный бюджет Alibaba в три раза превышает аналогичные инвестиции, ранее анонсированные ключевыми конкурентами — Tencent и Baidu. В конце января эти компании заявили о готовности потратить на продвижение своих ИИ-чат-ботов 1 млрд и 500 млн юаней соответственно.

Согласно сообщению Alibaba, кампания будет включать поощрения и бонусы для пользователей в сферах питания, напитков, развлечений и досуга. Компания обещает «непрерывную раздачу больших красных конвертов» — традиционных денежных подарков к празднику.

Период Лунного Нового года, когда сотни миллионов людей в Китае отправляются домой к семьям, традиционно становится ключевым маркетинговым полем битвы за внимание новых пользователей. Наиболее показательным примером успеха такой стратегии стал 2015 год, когда Tencent с помощью цифровых красных конвертов в мессенджере WeChat сумела вывести свой сервис WeChat Pay в лидеры, обогнав ранее доминировавший Alipay. В этом году праздничный период продлится девять дней, начиная с 15 февраля.

Активная конкуренция на рынке искусственного интеллекта Китая значительно обострилась после успешного запуска модели DeepSeek R1 в январе прошлого года. Это событие не только стимулировало более быстрое внедрение ИИ-технологий, но и усилило соперничество между местными игроками.

Кампания Tencent, ориентированная на чат-бота Yuanbao, стартовала в воскресенье. Для получения цифровых красных конвертов, которые можно вывести в кошельки WeChat, пользователям необходимо обновить приложение до последней версии. Также предусмотрена возможность делиться реферальными ссылками с денежными вознаграждениями.

Alibaba не раскрыла детали о формате поощрений, оставив открытым вопрос, будут ли это прямые денежные вознаграждения или купоны на скидки для использования на ее платформах, включая Taobao.

Параллельно с этим другие китайские ИИ-компании также готовят обновления к празднику. По данным The Information, DeepSeek планирует выпустить в середине февраля новое поколение своей модели V4 с расширенными возможностями в области программирования.

