Правительство отказалось передавать маркетплейсам часть функций налогового контроля за продавцами. Вместо этого площадки будут раз в квартал проверять партнеров по специальным индикаторам риска и сообщать о выявленных нарушениях ФНС. Дальнейшую работу с налогоплательщиками проведет сама служба. Такой порядок предусмотрен поправками кабмина в Налоговый кодекс ко второму чтению, с которыми ознакомились «Ведомости».

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

В первоначальной редакции законопроекта маркетплейсы должны были самостоятельно выявлять случаи неправильного расчета и несвоевременной уплаты налогов, сборов и страховых взносов. ФНС планировала утвердить перечень контрольных функций площадок. Из новой версии также исключили механизм блокировки карточек товаров и приостановки приема заказов по требованию налоговой.

От этой схемы отказались после критики со стороны бизнеса, депутатов и самих платформ. В Wildberries указывали, что налоговый контроль — исключительная функция государства, а его передача коммерческим площадкам создает конфликт интересов: маркетплейс одновременно выступает контрагентом продавца и должен контролировать его налоговые обязательства. Замминистра финансов Алексей Сазанов подтвердил отказ от первоначального механизма на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

В Минфине пояснили, что новая редакция уточняет участие платформ в налоговом администрировании, но оставляет контроль за ФНС. В РВБ считают, что это позволит избежать дополнительных административных и финансовых издержек для площадок, предпринимателей и владельцев пунктов выдачи заказов. Ozon сообщил, что уже передает налоговой сведения о продавцах с их согласия, однако новые поправки расширяют участие платформ в обмене данными с ведомством.

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ФНС и маркетплейсы обмениваются информацией о налоговых рисках в рамках пилотного проекта с 2024 года. В нем участвуют Wildberries, Ozon, «Яндекс маркет», «Мегамаркет» и «Авито». Площадки, в частности, выявляют признаки искусственного дробления бизнеса и предупреждают об этом продавцов. Сейчас порядок обмена данными закреплен законом о платформенной экономике и постановлением правительства от 20 июня 2026 года № 766.

Юристы считают отказ от блокировки карточек товаров важным изменением. Такая мера фактически позволяла бы приостанавливать деятельность продавца без судебного решения, отмечает управляющий партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин. По мнению главы экспертной группы Союза бухгалтеров и налоговых консультантов Марины Елисеевой, разграничение полномочий соответствует закону: площадки должны передавать информацию, а налоговый контроль — оставаться за государством. При этом продавцам необходимо дать возможность узнавать, какие сведения о них направили в ФНС, и оспаривать ошибки в данных о расчетах, возвратах и налогах.

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