Маркетплейсы готовятся ужесточить проверку карточек товаров по девяти государственным реестрам. Автоматические алгоритмы будут блокировать позиции при расхождении данных даже на один символ. Новые проверки связаны с вступлением в силу закона о платформенной экономике, который возложил на площадки ответственность за контроль продавцов и реализуемых товаров.

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Федеральный закон № 289-ФЗ «О платформенной экономике в Российской Федерации», вступивший в силу 1 октября 2026 года, изменил статус маркетплейсов: теперь они не только предоставляют площадку для торговли, но и обязаны проверять легальность продавцов и реализуемых ими товаров. В частности, закон запрещает размещать лекарства, медицинские изделия, парфюмерно-косметическую и другую подлежащую обязательной маркировке продукцию без регистрации и действующих документов о соответствии. Для карточек, созданных до вступления закона в силу, установлен переходный период — до 30 марта 2027 года.

Для автоматической проверки Минцифры разработало Единый цифровой сервис на базе Единой системы нормативной справочной информации. Он позволяет сверять сведения в карточках с девятью госреестрами, включая базы Росаккредитации, Росздравнадзора, Минздрава, ФНС, «Честного знака» и Роспатента. Маркетплейсы завершают интеграцию с сервисом, на которую им отведено 90 дней.

Проверка может привести к блокировке даже при наличии подлинных разрешительных документов. Например, если сертификат не распространяется на конкретную модель или модификацию товара либо числится в реестре как приостановленный, недействительный или архивный. Основанием для отклонения карточки станут также опечатки в реквизитах, названиях и адресах, различия в сокращениях и написании на кириллице и латинице.

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Отдельный риск связан с истечением срока действия документов на товары, которые продаются нерегулярно или хранятся на складах маркетплейсов. Селлерам придется постоянно отслеживать статусы сертификатов и деклараций, своевременно переоформлять их либо временно скрывать карточки. Если площадка не позволяет исправить данные самостоятельно, Ларина рекомендует обращаться в техподдержку с актуальными выписками из реестров.

Несоответствия могут возникнуть и при смене юридического лица — заявителя в документах о соответствии. Если после смены дистрибьютора карточка остается привязана к прежней компании, автоматическая проверка выявит расхождение. Аналогичная проблема возникает при переносе карточек между личными кабинетами во время продажи или реструктуризации бизнеса: коммерческая информация и отзывы сохраняются, но разрешительные документы могут остаться оформленными на прежнее юрлицо.

Чтобы избежать блокировок, продавцам придется сверить данные карточек с реестрами, проверить сроки действия документов и юридические основания для их использования. При смене владельца бизнеса или переносе карточек необходимо также обновить разрешительную документацию и подтвердить связь нового продавца с заявителем, указанным в реестре.

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