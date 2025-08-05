Правительство России утвердило новый порядок взаимодействия с бизнесом в сфере развития сквозных технологий. На это обратил внимание «Коммерсантъ». Согласно постановлению, проекты будут реализовываться на условиях паритета инвестиций между государством и компаниями при обязательном мониторинге за расходованием средств.

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Сквозные технологии не связаны с конкретной сферой или продуктом, а используются во всех отраслях, социальной сфере и государственном управлении (например, искусственный интеллект). Новое постановление правительства устанавливает детальные требования к подготовке, заключению и исполнению соглашений по их развитию.

В соответствии с утвержденным порядком компания-инициатор проекта должна представить план мероприятий профильному ведомству, после чего последует экспертная оценка, учитывающая возможности, риски и экономическую целесообразность. После согласования с Минфином предложение передается курирующему вице-премьеру, который формирует координационный орган для рассмотрения.

Итоговое соглашение между правительством и компанией может корректироваться в зависимости от этапа или по предложению одной из сторон.

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Контроль за реализацией проектов станет обязанностью профильных министерств; компании-инициаторы обязаны регулярно предоставлять отчетную документацию. Основной задачей мониторинга обозначен контроль целевого и эффективного использования бюджетных средств, а при недофинансировании со стороны бизнеса федеральные вложения будут соразмерно сокращаться.