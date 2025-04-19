Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ в течение 2024 года с помощью системы интеллектуального анализа больших данных iFORA вел мониторинг мировой повестки научно-технической политики. Новый выпуск подготовлен по итогам изучения более 700 мер государственной поддержки науки и технологий, объявленных за это время органами власти 37 зарубежных стран.

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Эксперты отметили, что в 2024 году повышенное внимание в мире уделялось вопросам устойчивого развития, разработки и внедрения новых технологий, поддержки исследований, совершенствования системы управления научно-технологическими комплексами и повышения их конкурентоспособности, а также формирования востребованных компетенций.

Изображение НИУ ВШЭ

Вместе с тем в официальных документах ведущих стран часто встречались тематики, связанные с поддержкой исследований и созданием условий для их проведения, включая обеспечение притока молодых кадров и развитие инфраструктуры.

Целенаправленные исследования ИИ представляют собой самостоятельный приоритет, о чем свидетельствует запуск для этих целей различных инициатив в целом ряде стран.

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Кроме того, проявляется тренд на технологический суверенитет и повышение конкурентоспособности. Часто речь идет об укреплении собственной промышленной базы.

Также эксперты отмечают, что ведущие страны фокусируются на распространении сквозных технологий в экономике — в первую очередь цифровых или напрямую относящихся к ним, включая ИИ, высокопроизводительные вычисления, сети 6-го поколения, разработки в области робототехники, электромобилей и беспилотных транспортных средств.

Другим явным трендом стало намерение властей ускорить коммерциализацию создаваемых технологий, чему призваны способствовать новые инструменты помощи стартапам и венчурного финансирования.

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Значимой является и проблема устойчивого развития, охватывающая различные подходы к борьбе с изменением климата и негативным влиянием деятельности человека на экологию. Основная цель здесь состоит в стимулировании перехода на новые источники энергии.

Среди наиболее значимых последних инициатив в России — запуск национальных проектов технологического лидерства. Они призваны обеспечить рост выпуска в стране конкурентоспособной высокотехнологичной продукции и формирование новых рынков за счет развития критических и сквозных технологий отечественной разработки.