В России отмечается увеличение скрытой безработицы, проявляющейся в росте числа работников в простое, на неполном рабочем дне и под риском увольнения, что подтверждают данные ежемесячного мониторинга Федеральной службы по труду и занятости (Роструд). Об этом сообщают «Ведомости».

Freepik

К середине июля доля сотрудников в режиме неполной занятости достигла 14,4% (против 9,1% месяцем ранее) от среднесписочной численности, а в простое — 11,1% после 8,6% в июне. Тенденция особенно заметна в промышленных регионах, таких как Ярославская, Московская и Самарская области.

По сведениям Роструда, на 15 июля в неполном рабочем режиме находились 51 901 человек, что на 5,3 п.п. выше показателя предыдущего месяца. В простое пребывали 39 772 сотрудника, а к увольнению были заявлены 73 572 человека, или 20,4% от общей численности в мониторинге. Наиболее выражен рост в отраслях образования и здравоохранения, а также в автопроме, где компании, например «Камаз» и «АвтоВАЗ», вводят сокращенную занятость.

Представители бизнеса и профсоюзов разделяют эту оценку. Вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова отметила, что тенденция затрагивает как крупные, так и малые предприятия, приводя к оптимизации штата из-за сокращения заказов и финансовых трудностей. Если раньше это происходило из-за нехватки сотрудников, то теперь — из-за нехватки денег, отметила эксперт.

Кроме того, по данным Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), задолженность по зарплатам в июле выросла на 25% и составила 1,7 млрд руб. Основной фактор — высокая ключевая ставка, ограничивающая кредитование для операционных нужд, указали в организации.

Эксперты объясняют тенденцию снижением спроса в ключевых отраслях, таких как автопром, транспорт и торговля, а также демографическими факторами и сдвигом инвестиций в военный сектор.

Работодатели предпочитают снижать интенсивность труда, а не увольнять, что может отразиться на зарплатах к концу третьего квартала, отметил директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.